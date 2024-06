Vehklemisliidu president: Katrina on üks olümpiavõitja, aga meil on neid neli

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitas alaliidu juhatusele kinnitamiseks nii individuaal- kui naiskonnavõistluseks koosseisu, mille juhatus ka kinnitas ja nii sõidavad EM-ile Nelli Differt, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva.

"Peatreeneri seisukoht on, et sellisel sportlasel, kes seadis enda huvid kõrgemale võistkonna huvidest, ei ole põhjust võistkonda kuuluda tiitlivõistlustel, kus muuhulgas otsustatakse ka võimalike tulevaste toetusrahade saamine. Seda ei lubaks ei talupojamõistus ega ausa mängu põhimõtted. Ausa mängu reeglid on ikka kõigi sportlaste kaitseks," seisis vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokollis põhjendusena, miks Lehist ei kaasatud. "Seoses rahaliste vahendite piiratusega on Eesti Vehklemisliidul võimalik 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustele saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluses ja osalevad ka individuaalselt. Katrina Lehis on 20.11.2023 teatanud, et ei soovi võistkonnavõistluses osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud (ta osalenud MK- ja GP-etappide individuaalvõistlustel). Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024. aasta EM-i võistkonda arvata."

Vehklemisliidu president Peeter Järvelaid, hästi ebamugav olukord on praegu. Mis on teie selgitus nüüd lisaks sellele, mis on välja tulnud, miks see olukord sai sellise lahenduse, nagu ta nüüd sai?

Me elame kindlate reegli reeglite järgi. Eesti Olümpiakomitee (EOK) ei ole olen nõus andma olümpiavõitjatele aega isegi uue olümpiatule kustumiseni. Olümpiatsükkel on olümpiatule süttimisest kuni uue olümpiani. EOK tippspordireeglid on sellised, et meid on juba kaks korda madalamale astmele viidud, olümpiavõitjal ei lasta isegi olümpiatsüklit lõpuni olla.

Aga Katrina teema?

Ei, aga Katrina on üks olümpiavõitja, meil on neli olümpiavõitjat. Ja nüüd on küsimus selles, et meil on praegu kuus maailmatasemel tippvehklejat. Kujutage ette, meil on praegu niimoodi, et kuus – kõik on Euroopa meistrid, kõik on maailmameistrid, neli tükki on olümpiavõitjad. Differt, number üks, on eelmise aasta Euroopa individuaalne pronks, tal peaks olema õigust ju kaitsta seda tiitlit või kõrgemale. Meil ei ole ühtegi ala Eestis, kus oleks selline tase või selline probleem.

Ma arvan, et see probleem praegu tekib sellest, et Lehis on reitingus number kaks ja statuudi järgi peaks ta olema sees, aga teda ei valitud. Kui te seletaksite selle lahti.

Sellepärast et praegune rahaline seis ja see süsteem on selline, et me saame saata Euroopa meistrivõistluste koondise ainult neli inimest. See tähendab, neli, kes võistlevad individuaalselt ja samad inimesed võistlevad ka naiskonnas. Ainult neli. Aga meil on kuus inimest. Ja ongi meie võimalused. Ja nüüd on küsimus selles, et traditsiooniliselt võisteldakse individuaalis, nad nimetavad seda ise nagu soojaks vehklemiseks ja siis on naiskonnavõistlus.

Aga miks ikkagi reitingu number kaks ei saanud valituks?

Sellepärast et me oleme olümpiatsüklis proovinud erinevaid variante ja variandid Lehisega ei ole toonud meile edu. Vancouveris oli ainuke tõeline tipphetk. Viimasel maailma karika enne nüüd EM-i oldi viiendad, see tähendab jälle oli tunne. Aga seal oli sees [Erika] Kirpu, kes on saanud treenerivahetuse tõttu täiesti uue hingamise. Ta on maailma 17. kohal reitingu. Vaadake, Eesti reiting on küll tore ja ta on meil väga põhjalik, aga maailma tippude suhtes peaks kehtima maailmareiting. Vaadake, kus on Lehis maailmareitingus.