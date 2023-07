Lehis Kaaberma kriitikast: ennast ja oma inimesi ma nii solvata ei lase

Eesti alustas MM-i Singapuri vastu küll tugevalt, kuid langeti konkurentsist kaheksandikfinaalis pärast kaotust Hongkongile, kellele oli turniiril määratud kuues asetus, Eesti oli turniiril 11. asetusega.

Lõpuks saavutas epeenaiskond turniiril üheksanda koha, millega jäid olümpialootused küll püsima, kuid Kaaberma lootused Lehise suhtes kustusid.

"Ma ei tahaks kedagi välja tuua, kuid Lehise vehklemine pole enam vehklemise moodi," ohkas Kaaberma. "Saan aru, kui vorm on kehv, aga kui sa üldse ei tea, mida rajal teed... Ma ei mõista, kuidas saab üliandeka sportlase sellisesse seisu viia," sõnas Kaaberma Delfile antud intervjuus.

Katrina Lehis vastas teravatele sõnadele ühismeedias, mainides ka seda, et ei näe, et koostöö Kaabermaga oleks tulevikus võimalik.

"Eile ilmunud ajakirjanik Martinsoni artikkel ja Eesti naiskonna peatreener Kaido Kaaberma kommentaarid on pehmelt öeldes šokeerivad. Samas olles selle inimese käitumist ja tegusid näinud aastaid, ei tohiks olla. See artikkel ja tema kommentaarid, mida ma sealt lugesin... ma olen pehmelt öeldes üllatunud, et minu enda koondise peatreener üldse lubab endale selliseid kommentaare avalikult jagada. Mina olen esimene inimene, kes tõstab käed üles ja ütleb, et vehklesin väga kehvasti. Mul ei ole selleks vaja ühtegi inimest, kes mulle peab seda ütlema ja seda veel läbi ajakirjanduse."

Lehis möönis, et ta tagasitulek on tõesti väga kaugel, kuid andis mõista, et tema toetamisest oleks siiski palju kasu.

"Kui meie neljas liige MM-il oli nii heas vormis, mida ta oligi, siis miks ei tehtud otsustavas matšis vahetust? Kas sportlased peavad ise vahetustega tegelema? Kes peaks panema paika võistkonna taktika? Kas võistkonna ettevalmistamine tähendab Whatsappi grupis asjaosalistele kirjutamist, et vaadake Youtube'is Hongkongi matši ja koosolek on kell 17? Koosoleku kestvuseks kümme minutit…" kommenteeris Lehis MM-il toimunut.

"Ma vabandan oma koondisekaaslaste ees ja Eesti rahva ees, et ma ei suutnud anda endast rohkemat sellisel olulisel hetkel," jätkas ta.

"Peale kaklust on väga lihtne rusikatega vehkima hakata. Aga ennast ja oma inimesi ma niimoodi solvata ka ei lase ja seda eriti inimese poolt, kes ise ei ole teinud selleks midagi, et Eestil oleks ühtne ja üksteist toetav võistkond.

Arvestades antud olukorra inetust, ma ei näe tõesti, kuidas ma peaksin sellise inimesega edaspidi koostööd tegema. Tänan väga neid, kes on minuga ja kes on mulle oma toetust avaldanud!" kirjutas artikli ja olukorra kohta Lehis.

Olukorra kohta võttis sõna ka Lehise treener Nikolai Novosjolov:

"Kui Eesti parim treener võib "ilmselt eksida" (artikkel), mis siis minust rääkida. Selliselt oleks kõige lihtsam vastata. Aga… Asjad on palju tõsisemad.

Artiklis on tõstatatud õiged küsimused, aga kas vastused ja vastaja on õiged Hooaeg sai läbi ja on õige aeg kokkuvõteteks. MM-il vehkles Katrina tõesti Hongkongiga kehvasti. Tulemuse ja kehva tulemuse eest vastutavad ainult treener ja sportlane. Miks on nii läinud? Minul on enamus küsimustele vastused olemas," kommenteeris olukorda Novosjolov.

Novosjolov andis teada, et on olnud arg ja on oma otsustes lasknud end mõjutada erinevatel faktoritel, mistõttu on jäänud puudu ka julgusest teha asju, mis aitaksid Lehisel leida enesekindlust.

Novosjolov avas ka Lehise esituste tagamaad: "Katrina on teinud ainult kolm individuaalvõistlust, nendest üks võidetud võistlus (Eesti meistrivõistlused) ei olnud peatreeneri poolt tõsiseltvõetav. Katrina esimesed rahvusvahelised stardid jäid tõesti tagasihoidlikuks: puudus vaimne enesekindlus, mis oli põhjuseks õige potentsiaali realiseerimisel. Vaimne pool väljendus ka ebaõigetes otsustes rajal."

"Iga täiendava matšiga läks ta aga paremaks: oli näha, et liigume õiges suunas, ja võistluspraktika töötab meie kasuks. Peale kahte MK-etappi oli mul teada, millega tuleb tööd teha ja olid tehtud vastavad plaanid," lisas Novosjolov.

Üllatuslik oli Novosjolovi sõnul aga see, kui Lehis sai kutse, et esindada koondist võistkondlikult MM-il, kutset individuaalvõistlusele ta aga ei saanud. Pika ja keerulise arutelu järel otsustati pakkumine siiski vastu võtta.

"Võistkonnaliidrina on Katrinal tõesti väga suur vastutus võistkonna ebaõnnestumises. Kuid kui võistkonna liider ei sobi individuaalselt rajale, siis kelle otsus oli ta panna võistkonda? Nii, nagu ülal juba öeldud, oli meie seisust teadlik ka peatreener, koosolek temaga kestis üle tunni," kommenteeris Novosjolov Kaaberma otsust.

"Vaatamata ülalmainitule, kõigepealt vaatan ise peeglisse. Minu seisukoht oli, et Katrina ei võistle võistkonnavõistlustel ilma individuaalturniiril osalemata. Kui ta ei ole vääriline või valmis esindama Eestit tiitlivõistlustel individuaalselt, siis ta kindlasti ei vääri ka kohta võistkonnas. Kahjuks jäi mul selle otsuse tegemisel julgust puudu," vaatas Novosjolov otsustele tagasi.

"Eelmisel võistlusel peatreener ütles, et võidab ja kaotab võistkond, selles artiklis on selgelt välja öeldud, kes on tegelikult süüdi. Olen valmis vastutama. Olen seda teinud ka varem," ütles Novosjolov. "Meeste koondise peatreenerina panin ameti maha, kui tulime EM-il neljandaks ja MM-il ei saanud kaheksa parema hulka. Reaalsed võimalused kvalifitseeruda OM-ile olid kadunud ja mehed jäid finantseerimisest ilma."

"Peale tõsist vigastust, mis Katrinaga juhtus, on möödas aasta. Ta ei ole veel see, kes ta tegelikult on, maailma parim vehkleja. Artiklis mainitud asjatundjate arvamusele: hea asi on see, et ma ei ole siiski lumememm, sest isegi lumememm ei suudaks nii andekat sportlast rikkuda, aga mina suutsin," kirjutas Novosjolov lõpetuseks. "Ja veel täpsustaksin ajaliste mõõdete "natuke enne Tokyo OM-i" kohta. Alustasin Katrinaga koostööd 2019. aastal - kaks aastat enne Tokyo OM-i. On see natuke või vähe või piisavalt pikk aeg, hindab igaüks ise."