Novosjolov Lehise väljajätmisest: kindlasti on see väär otsus

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitas alaliidu juhatusele kinnitamiseks nii individuaal- kui naiskonnavõistluseks koosseisu, mille juhatus ka kinnitas ja nii sõidavad EM-ile Nelli Differt, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva. Eesti edetabelis teisel kohal olev Lehis peaks statuudi järgi samuti EM-ile pääsema, kuid alaliidu ja peatreeneri hinnangul seadis ta isiklikud huvid võistkonna omadest kõrgemale ja seetõttu teda ei kaasatud.

"See informatsioon on meie jaoks suhteliselt värske. Me ei saa öelda, et see oli üllatus, aga vaadates seda käekäiku, mis siiani on toimunud, siis me enam-vähem aimasime," tunnistas Novosjolov. "Kindlasti on see väär otsus, ei lähe sportliku printsiibiga mitte kuidagi kokku."

"Antud hetkel on natuke keeruline seda põhjalikult kommenteerida. Tegime trenni ära, sest meie ettevalmistus käib täie hooga Euroopa meistrivõistlusteks," lisas Novosjolov. "Ja nüüd teeme tiimisisese koosoleku ja otsustame, millised on meie võimalused ja mida me edasi teeme."

Vehklemise Euroopa meistrivõistlused peetakse järgmisel nädalal Šveitsis.