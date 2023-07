Vehklemisliidu peasekretär: kui asjad ei lähe loodetult, ongi supp kuum

Laupäeval kritiseeris epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma Delfi vahendusel Katrina Lehise esitusi äsja toimunud MM-il, kus Eesti pidi leppima üheksanda kohaga. Lehis andis sotsiaalmeedias Kaabermale terava vastuse, kus ütles muuseas, et ei näe, et koostöö Kaabermaga oleks tulevikus võimalik. Olukorda kommenteeris ka Lehise treener Nikolai Novosjolov.

"Emotsioonid on ikka üleval, eriti, kui asjad ei lähe nii, nagu on loodetud. Inimesed ütlevad emotsioonide hoos seda, mida nad mõnes teises olukorras võib-olla ei ütleks," rääkis ERR-ile vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg.

"Sportlasel oli peatreeneri usaldus, peatreener valis ta koondisesse. Selle koha pealt ei tohiks olla küsimusi, kas usaldad või ei usalda. Supp on päris kuum, emotsioonid on üleval, tulemus ei ole see, mida sooviksime ja siis need asjad juhtuvadki," lisas ta.

Paalbergi sõnul vehklemisliit ühist laua taha istumist ja õhu klaarimist ei planeeri. "Ma arvan, et kõigepealt tuleks välja selgitada, kas on üldse tüli," sõnas alaliidu peasekretär. "Kõik nõustuvad, et tulemus ei olnud ootuspärane. See on põhiline. Nüüd tuleb teha analüüs, miks ta ei olnud selline ja mida teha edaspidi teistmoodi, et me saaksime soovitud tulemuse; et me saaksime olümpiale oma olümpiavõitu kaitsma. See on kõige olulisem ja ülejäänud asjad peaksid olema allutatud sellele eesmärgile.