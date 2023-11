Lehis jäeti epeenaiskonnast välja: asjad on siiani lahendamata

Legnanos jõudsid laupäevasel individuaalvõistlusel 16 parema sekka kaks eestlannat, individuaalne olümpiapronks Katrina Lehis ning kogenud Irina Embrich. Kui Embrich piirdus kaheksandikfinaaliga, murdis Lehis end lõpuks poolfinaali.

Pühapäevaseks võistkonnavõistluseks, kus eestlannad peavad vajalike olümpiapunktide teenimiseks saavutama hea lõpptulemuse, valis epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma koondisesse aga lisaks Embrichile Nelli Differti, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva.

"Ausalt öeldes polnud see üllatav, et mind naiskonda ei valitud," rääkis Lehis Delfi Spordile. "Ma polnud sellega arvestanud, et ta [Kaaberma] mind võistkonda paneb, sest siiani on asjad lahendamata. Olin päris kindel, et pühapäeval ei võistle ja keskendusin individuaalvõistlusele," tõdes Lehis.

"Mul ei ole tüdrukute vastu midagi ja olen saanud mõnega ka rääkida. Eestit olen alati suure rõõmuga esindanud, aga paraku on olukord samasugune nagu paar kuud tagasi. Midagi pole muutunud," lisas Lehis.