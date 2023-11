Lehis epeenaiskonnaga ei ühine: ei näe hetkel oleva juhtimisega võimalust

Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg ütles Delfi Spordile, et 20. novembriks tuli tänu edetabelikohale endale koha taganud Differtil ja Lehisel teada anda, kas nad soovivad naiskonda kuuluda. "Nelli ütles "jah", Katrina andis teada, et ei võistle. Helistasin talle üle ja küsisin, kas alaliit saab küsimuste lahendamisel aidata," sõnas Paalberg.

"Koheselt Katrina midagi ei öelnud, ta lubas oma treeneri Nikolai Novosjoloviga konsulteerida," lisas Paalberg. "Et kui on probleemid, siis enne vastamise tähtaega peaksime üritama probleeme lahendada, kui need on alaliidu võimuses. Põhjendusi polnud, tuli teade, et ei soovita võistelda."

Lehis saatis seepeale vehklemisliidule kirja, kus selgitas enda otsust. "Olen teinud endaga palju tööd, et naasta tagasi tippsporti peale vigastust. Ma ei ole näinud ega kuulnud, milline on juhtkonna visioon, et naiskond õnnestuks. Kui see on ikkagi olemas, kuid ei ole minuni jõudnud, siis see näitab, et minuga ei arvestata ja mina sinna plaani ei kuulu," kirjutas Lehis.

Lahkheli Lehise ja Eesti vehklemiskoondise vahel on õhus olnud juba kuid. Juuli lõpus kritiseeris Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma Lehise esitusi MM-il. Vehkleja ning tema treener Nikolai Novosjolov vastasid kriitikale ning Lehis ütles muuseas, et ei näe, et koostöö Kaabermaga oleks tulevikus võimalik.

Novembri alguses Itaalias Legnanos toimunud epeevehklemise MK-etapil jõudis Lehis individuaalvõistlusel poolfinaali, kuid võistkonnavõistluseks teda koondisesse ei arvatud.