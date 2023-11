Eesti epeenaiskond: jätkame eesmärkide püüdmist ilma Katrinata

Tokyo olümpiamängudel kaks medalit võitnud Lehis saatis eelmisel nädalal vehklemisliidule kirja, kus selgitas enda otsust loobuda detsembris Vancouveris toimuval MK-etapil epeenaiskonda esindamast, pühendudes vaid individuaalturniirile.

"Olen teinud endaga palju tööd, et naasta tagasi tippsporti peale vigastust. Ma ei ole näinud ega kuulnud, milline on juhtkonna visioon, et naiskond õnnestuks. Kui see on ikkagi olemas, kuid ei ole minuni jõudnud, siis see näitab, et minuga ei arvestata ja mina sinna plaani ei kuulu," kirjutas Lehis.

Lisaks tõi Lehis alaliidule saadetud kirjas välja alaliidu otsuse mitte kompenseerida võistlussõitu sportlastele, kes naiskonda ei esinda. Samuti pole Lehis ühel meelel koondise peatreeneri Kaido Kaabermaga ettevalmistuse osas, soovides ühislaagrile eelistada individuaalset treenimist.

Vastuseks Lehise kirjale tegid teisipäeval omapoolse avalduse teised epeenaiskonna liikmed Nelli Differt, Irina Embrich, Kristina Kuusk ja Julia Beljajeva.

"Meie, Eesti naiste epeekoondise liikmed, teatame käesolevaga, et aktsepteerime Katrina Lehise otsust. Austades Katrina Lehise soovi sellel hooajal temaga mitte arvestada, ei näe me võimalust koostööks ning jätkame eesmärkide püüdmist ilma temata," seisis Delfi Spordile saadetud avalduses.

Epeekoondisega olümpiavõitjaks tulnud Erika Kirpu teisipäevast avaldust ei allkirjastanud. Kipru ütles ERR-ile, et annab antud teemal kommentaare pärast eesolevat MK-etappi.

Lahkheli Lehise ja Eesti vehklemiskoondise vahel on õhus olnud juba kuid. Juuli lõpus kritiseeris Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma Lehise esitusi MM-il. Vehkleja ning tema treener Nikolai Novosjolov vastasid kriitikale ning Lehis ütles muuseas, et ei näe, et koostöö Kaabermaga oleks tulevikus võimalik.

Novembris Legnanos toimunud MK-etapil tegi Lehis eestlannadest parima tulemuse, pälvides individuaalvõistlusel pronksmedali. Järgmine MK-etapp toimub Vancouveris 7.–10. detsembrini.