TÄNA OTSE & BLOGI | Erm edestab kolme ala järel rekordigraafikut 45 punktiga

100 meetri jooks:

Kõik eestlased tegid suurepärase etteaste, eriliselt säras Erm, kes parandas oma Götzises joostud isiklikku rekordit nelja sajandikuga ning sai kirja 10,60. Õiglane jooksis 10,97 ja Lillemets 11,03.

Ermile isikliku rekordi toonud jooks:

Kaugushüpe:

Erm tegi kõik oma kolm katset paku tagant ja parimaks jäi esimene, mille pikkuseks mõõdeti 7.91. Tema isiklik rekord on vaid seitse sentimeetrit parem, rekordvõistlusel jäi talle 7.72. Õiglase parimaks jäi 7.34 ja Lillemetsal 7.16, ärevaks tegi asjaolu, et Õiglane tõusis teise katse järel kastist tugevalt longates ning jättis kolmanda katse üldse vahele.

Võimsa isikliku rekordi püstitas norralane Markus Rooth, kes sai viimasel katsel kirja 8.01; tema koondisekaaslane Sander Skotheim hüppas neljameetrise taganttuule toel isiklikust tippmargist kümme sentimeetrit parema tulemuse 7.93.

Kuulitõuge:

Eestlased andsid esimest korda punkte ära kolmandal alal, kui Erm alustas 14.25-ga, tõukas teises voorus 14.49 ning kolmandas lõpuks 14.99. Õiglasele läksid kahe katsega kirja tulemused alla 14 meetri, otsustava tõuke tegi tunamullune EM-pronks lõpuks 14.76 peale ning Lillemetsa parima katse pikkuseks mõõdeti 14.22.

Suurepärase kuulitõuke tegi tiitlikaitsja Niklas Kaul, kes sai kirja 15.10, Rooth tõukas avakatsel 15.27 ja samuti väga kõrgetasemeliselt alustanud prantslane Makenson Gletty 16.27.

Enne võistlust:

Erm on oma 19. mail Götzises kogutud 8462 punktiga Euroopa hooaja edetabelis kolmandal kohal, teda edestavad vaid eelmisel nädalal Eugene'is NCAA meistrivõistlustel lausa 8961 punkti teeninud Leo Neugebauer ning Götzises Ermi ette jäänud Sven Roosen (8517). Kumbagi meest stardis ei ole, nagu ka Simon Ehammerit ning Karel Tilgat.

Medalipretendentidest osalevad lisaks Ermile kümnevõistluse maailmarekordimees Kevin Mayer, kes sai aga viimati tulemuse kirja tunamullusel MM-il ning kellel seetõttu siiani kodustele olümpiamängudele pääse teenimata; ka tiitlikaitsja Niklas Kaul ning norralased Sander Skotheim ja Markus Rooth.

"Nägin, et kaugushüppeplats on natuke kõrgemale tõstetud. Tulemused, mida kaugushüppes nägin, tundusid ka väga võimsad. Ootan kõige rohkem just kaugushüpet. Ma arvan, et olen kogu võistluse osas ärevil. Tiitlivõistlusel saab Eesti koondise dresse kanda ja see on uhke tunne," rääkis Erm EM-i eel ERR-ile.

"Enesetunne on päris mõnus. Hommikul sai veel viimane lahtijooks tehtud ja pigem olen juba stardiks valmis," ütles isikliku rekordi 8156 ületamise eesmärgiks võtnud Lillemets.

Õiglane rääkis tiitlivõistluse eel, et on ettevalmistuses pannud rõhku jooksualadele. "Viimased kuu aega olen saanud päris korralikult seda osa parandada. Kehvem pool on hüpped. Vana jama – hüppepõlv. Tuleb ja läheb," lausus ta.

Eesti kümnevõistlejate rekordiseeriad:

Janek Õiglane (8524 p): 10.94 - 7.47 - 15.08 - 2.02 - 48,41 - 14,51 - 40.85 - 5.10 - 70.45 - 4.23,43

Johannes Erm (8484 p): 10,69 - 7.72 - 15.38 - 1.93 - 47,05 - 14,90 - 45.09 - 4.90 - 60.56 - 4.22,19

Risto Lillemets (8156 p): 10,98 - 7.11 - 14.55 - 2.00 - 49.66 - 14.33 - 43.11 - 5.00 - 60.55 - 4.30,72

Kümnevõistluse ajakava:

Esmaspäev, 10. juuni

11.05 100 m jooks

12.05 kaugushüpe

14.05 kuulitõuge

20.30 kõrgushüpe

23.20 400 m jooks

Teisipäev, 11. juuni

10.35 110 m tõkkejooks

11.30 kettaheite A-grupp

12.35 kettaheite B-grupp

12.55 teivashüppe A-grupp

14.10 teivashüppe B-grupp

20.05 odaviske A-grupp

21.15 odaviske B-grupp

23.25 1500 m jooks