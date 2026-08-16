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Kergejõustiku EM-i läbiviimist segas turvaintsident

Kergejõustiku EM
Alexanderi staadion
Alexanderi staadion Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi Birminghamis segas laupäeva õhtul vahejuhtum, mistõttu käivitati turvaoperatsioon.

Briti meedia teatel pidid mitmed sportlased, nende seas kahekordne sprindi Euroopa meister Amy Hunt, ja tuhanded pealtvaatajad laupäeval staadionilt lahkumisega enam kui tunni võrra viivitama.

Politsei teatel tekkis mure pärast seda, kui ühel mehel leiti olevat vale akrediteering. Sellega kaasnes turvaoperatsioon relvastatud politsei osalusel.

Pühapäeval teatas West Midlandsi politsei kolmekümnendates eluaastates mehe vahistamisest. Seoses pettusekahtlusega jääb ta hetkel vahi alla.

"Ettevaatusabinõuna kehtestati turvameetmed ning meistrivõistluste töötajate ja sportlaste transport peatati. See tõi kaasa viivitusi laiema avalikkuse transpordis staadionilt," lisas politsei.

"Me mõistame muret, mida see võis tekitada, ja saame kinnitada, et avalikkusele otsest ohtu ei olnud. Nagu alati, on meie prioriteet avalikkuse turvalisus ja me tahame tänada kõiki kannatlikkuse eest."

Intsident halvas laupäeva õhtul Birminghamis ka ühistranspordi toimimise, aga pühapäeva varahommikul olukord normaliseerus. Samuti tühistati algselt kavas olnud kuus medalitseremooniat.

Kergejõustiku EM-i toimumispaigas Alexanderi staadionil oli laupäeva õhtul pea 23 000 pealtvaatajat.

Toimetaja: Siim Boikov

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