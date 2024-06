Erm: kõige rohkem ootan kaugushüpet

"Need, kel suuremad rekordid on. Ma pole väga süvenenud, kes seal startlist'is on," lausus Erm ERR-ile. "Seal on kõvemate rekorditega inimesed olemas, aga kes, ma ei mäleta. Vaatasin rohkem numbreid."

Kas selline käitumine on teadlik? "Ega mul enne 1500 meetri jooksu väga vahet ei ole."

Osalejate hulgas on Ermi hooaja tippmark parim, kuid ligemale pooled mehed pole sel aastal veel kümmet ala kokku pannud. Teiste seas on stardis maailmarekordimees Kevin Mayer (Prantsusmaa; 9126 punkti), kes küll viimati sai tulemuse kirja tunamullusel MM-il (8816).

Isiklike rekordite osas võib välja tuua ka Niklas Kauli (Saksamaa; 8691), Markus Roothi (Norra; 8608), Sander Skotheimi (Norra; 8590) ja koondisekaaslase Janek Õiglase (8524). Erm korjas oma hooaja tippmargi 8462 punkti kolme nädala eest Götzises kolmandaks tulles.

"Vahepeal on läinud päris hästi. Umbes kümme päeva pärast võistlust oli mul päris hea tunne ja siis tundsin, et selleks võistluseks taastun ära," lausus ta.

"Peale kümnevõistlust esimene nädal ei ole väga suur maht. Teisel nädalal tulebki teha vigade parandus. Mõelda, kus tegid vead ja need parandada ehk läbi töötada. Kolmas nädal on jälle rohkem taastumise poole."

Erinevalt Õiglasest on ta käinud ka võistluste peaareenil uudistamas. "Nägin, et kaugushüppeplats on natuke kõrgemale tõstetud. Tulemused, mida kaugushüppes nägin, tundusid ka väga võimsad. Ootan kõige rohkem just kaugushüpet," sõnas ta.

Ühtegi ala, kus tal oleks mingid kahtlused, Erm välja ei too. "Ma arvan, et olen kogu võistluse osas ärevil. Tiitlivõistlusel saab Eesti koondise dresse kanda ja see on uhke tunne."

Milline on tema võistluseelne rutiin? "Eelneval päeval tahaks soojendusel paar starti pakkudelt teha. Selle sain täna hommikul tehtud. Võistluspäeva hommikul lähen külma duši alla ja siis sätin end staadionile."