Erm šanssidest olümpiamängudel: nädala algust arvestades päris head

Erm teenis Roomas toimunud EM-il kuldmedali, kui kogus kümne alaga 8764 punkti, tõustes sellega ühtlasi Eesti kõigi aegade edetabelis Erki Noole (8815 punkti) järele.

Erm naasis neljapäeval kodumaale ning ütles reede hommikul, et võit hakkab kohale jõudma. "Natuke ebareelane tundub küll, aga vist on kohale jõudnud. Positiivne emotsioon on sees ja see jääb tükiks ajaks," ütles mitmevõistleja.

Ta ütles, et võistluse ajal tekitavad otsustavad katsed närvi, aga kümnevõistluses tuleb endast alati parim anda. "Mul on alati olnud hästi suur võistlus- ja võiduhimu, ma ei kujutagi ette, et ma endast parimat ei annaks sellel õigel hetkel," ütles Erm. "Olen väiksena võistlusi enda või treeneriga korraldanud. Kui nüüd ära teen, siis saan pärast jäätist süüa. Roomas mõtlesin ka selle peale."

Tema lemmikhetk oli pärast eelviimast ala, odaviset, kui ta oma neljanda isikliku rekordi püstitas. "Just see odaviske viimane katse, kui olin ennast kokku võtnud. Kindlustunne, et nüüd on kuldmedal peaaegu käes, üks ala on veel jäänud," ütles ta.

Erm rääkis, et tal on juuli alguses kavas veel väike laager, kuid hooaja suurim võistlus ootab alles ees. Juuli lõpus algavad Pariisis olümpiamängud ning Euroopa meister kuulub kindlasti favoriitide hulka.

Kui head võimalused Ermil enda silmis on? "Arvestades, kuidas nädala algus läks, siis päris head," vastas kümnevõistleja.