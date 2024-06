Lillemets: oleks tahtnud natuke paremini

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Roomas on Risto Lillemets kolme ala järel kümnevõistluses 2448 punktiga 18. kohal. Oma graafikuga võrreldes on ta 19 punktiga miinuses ehk liigub praeguses tempos 8140 punkti peale.

Lillemets jooksis 100 m ajaga 11,03, hüppas kaugust 7.16 ja tõukas kuuli 14.22.

"Pigem on jama ikka. Tean, et olen heas vormis ja kõik on fantastiline. Ja siis tuled siia ja mitte midagi erilist välja ei tule… natuke kurvaks teeb," tunnistas Lillemets ERR-ile. "Aga tegelikult on päris okei algus olnud, ei saa kurta. Oleks tahtnud natuke paremini lihtsalt."

Kui enesetunne on hea ja tingimused ka head, mille taha siis paremad tulemused jäävad? "Äkki lihtsalt ongi see, et ma ei saa hommikul hakkama. Mulle pigem meeldib õhtul toimetada," mõtiskles Lillemets. "Äkki kui tagasi tuleme, on seisund natuke parem. Ja homme ka siis on hoog paremini sees ja siis läheb juba kohe alguses ludinal. Aga vaatame, põhimõtteliselt võistlus alles algab, nii et kõik on veel lahtine."

Kümnevõistlus jätkub esmaspäeva õhtul kõrgushüppega. Õhtune programm algab kell 20.30 ning otsepilti vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.