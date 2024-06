Erm kõrgushüppest: mul tekkis paar ideed, olümpial tuleb parem tulemus!

Erm alustas päeva 100 meetri rekordiga 10,60 ning lõpetas 400 meetri tippmargiga, alavõidu toonud 46,81-ga.

"Plaan oli lihtne ja selge: kiirelt välja ja seda asendit hoida, samamoodi nagu 100 meetris. Väga hästi õnnestus, siis tuli lõpusirge ja vaatasin, et äkki saab kiiremini panna, aga see tõmbas jala kinni. Sinna jäi üks-kaks kümnendikku, aga väga hea jooks oli," võttis Erm ERR-iga rääkides avapäeva viimase ala kokku.

Ainus väike tagasilöök tuli Ermil kuulitõukes, kus talle mõõdeti parimal katsel 14.99 (isiklikku rekordit püstitades 15.38). Kõrgushüppes sai ta esmaspäeval jagu 1.99-st. " Kõrgushüppes oli 1.99 hüpe väga hea; mul tekkis tänasest võistlusest paar ideed, mida treeningul saaks muuta. Arvan, et olümpial tuleb parem tulemus!" sõnas Erm.

Rekordigraafiku põhjal ennustades võiks Erm lõpetada umbes 8600 punkti kandis, aga teise päeva avaalal ehk 110 meetri tõkkejooksus sai ta mullu EM-il kirja aja 14,90. Kolm nädalat tagasi Götzises jooksis ta näiteks 14,27, mis tähendaks ligi 80-punktilist võitu. "Tahaks homset päeva alustada uue rekordiga, vorm on praegu hea ja saab seda lubada," sõnas Erm.

Rekordilootustega EM-ile tulnud Risto Lillemets kogus viie alaga 4071 punkti (11,03 - 7.16 - 14.22 - 1.99 - 49,69) ja kaotab oma tippmargi graafikule 29 silmaga.

"Juss [Erm] jooksis väga ilusa aja, see tegi tuju heaks küll. Aga kui trennis saan Jussilt sekundiga ja siin kolmega, siis on midagi pahasti," tõdes Lillemets 400 meetri jooksu kohta ning lisas, et natuke jääb ikkagi puudu ka kõrgushüppes.

"400 meetris oli lõpus jalg pigem ikka raske. Viimase trenni pealt julgesin natuke kiiremini alguses välja minna, aga 250 meetri peal oli juba raske ja sealt on päris palju veel tulla. Lõpus oli normaalne kangutamine," sõnas Lillemets. "Ei ole hullu, siin käib ikkagi kohtade peale võistlus. Homme algab teine päev, viis ala on veel ees, kõike võib juhtuda. Ma ei julge enam midagi öelda - kõik, mida arvan, ütlen või tean, läheb teistpidi. On nagu on; tuleb, mis tuleb."