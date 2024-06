Erki Nool: loodan ka Pariisi olümpiamängudelt medalit

26-aastane Johannes Erm teenis teisipäeva hilisõhtul oma karjääri suurima võidu, kui tuli Roomas Euroopa meistriks. Ühtlasi sai temast Erki Noole järel teine eestlane, kes kümnevõistluses kroonitud Euroopa meistriks.

Nool ütles Vikerraadiole, et jälgis võistlust tähelepanelikult. "Kui [Markus] Rooth otsustas peale teivashüpet katkestada ja [Sander] Skotheimi teivashüpe ebaõnnestus, siis oli enam-vähme selge, et kui Johannes normaalselt oda viskab, siis teda võita on ülikeeruline," rääkis Nool.

Erm kogus lõpuks 8764 punkti, kuid jäi siiski Noole 2001. aastal püstitatud Eesti rekordile (8815 punkti) veidi alla. "Nii lähedal pole kunagi oldud. Kui oda oleks 64 peale läinud ja kiiremini jooksnud, siis..." ütles Nool. "Aga nii nagu varem oleme öelnud, rekordid on selleks, et neid ületada. Ühel päeval kindlasti tehakse üle."

Sydney olümpiamängudel kuldmedali võitnud Nool ütles, et eestlaste edu mitmevõistluses pärineb suurest TV10 Olümpiastarti võistlussarjast, mis annab sportlasele mitmekülgse vundamendi. "Meil ei ole klassikalist varajast spetsialiseerumist, nagu põhjanaabritel on. Kõik on odaviskajad juba noorest east või jäähokimängijad," ütles ta.

Nool rääkis, et Eesti seisab silmitsi hea probleemiga - mitmevõistlejaid, keda tiitlivõistlustele saata, on omajagu. Samas ei tohi tema sõnul noori unustada. "Peame seda alati jälgima, et reeglite paikapanemisega ei tohi noortelt võtta tahelt valmistuda tiitlitõvistluseks. Kui panname järgmiseks aastaks Tilga, Ermi ja Õiglase jälle, kinnitame täna ära, siis meil on väga keeruline, et noored, kes teevad 8000+ punkti, teeksid trenni edasi, kui järgmise kahe-kolme aasta jooksul tiitlivõistlustele ei pääse," sõnas ta.

Nool ütles, et loodab Eesti mitmevõistlejalt ka Pariisi olümpiamängudel medalit, aga konkurendid on kõvad. "Selline tulemus, mille Johannes Erm tegi, kindlasti annab väga suure võimaluse medalit püüelda. Peame vaatama Niklas Kauli, kes on väga-väga ohtlik ja tundub, et vigastusest taastunud. Kevin Mayer üllatas, esimene päev võitles üle kividekändude, aga järgmisel päeval näitas päris heast küljest ennast. Usun, et Pariisi olümpiamängudel Mayer nina ukse vahele ikka paneb," ütles Nool.