Vigastusest taastuv Õiglane: olümpiaks saan kindlasti hüppevalmis

Kui Pariisi mängude alguseni on jäänud kolm nädalat, siis kümnevõistluseni täpselt neli. Nii Karel Tilga kui ka värske Euroopa meister Johannes Erm lähevad oma teisele olümpiale, kahe aasta tagune EM-pronks Janek Õiglane teeb Pariisis aga OM-debüüdi.

"Eks see on iga sportlase unistus, olen selle nimel 12 aastat tööd teinud, et olümpiamängudel võistelda, seal Eesti riiki esindada. MM-id ja EM-id on toredad, aga olümpia on ikkagi püha spordis. See on üks äraütlemata vinge saavutus üldse sinna peale saada," rõõmustas Õiglane.

Kuu aega tagasi EM-i pooleli jätma pidanud Õiglane pole vigastuste tõttu saanud sel hooajal veel ühtegi kümnevõistlust lõpuni teha, kuid praegu on kõik asjad kontrolli all.

"Kõige tähtsam minu puhul on, et olen saanud jookse teha ilma valuta. Kõik on väga hästi," kinnitas Õiglane. "Olen doktoriga pilte teinud, olen doktor Rahuga suhelnud, teinud vajalikke protseduure. Olen füsioga teinud kõik vajaliku hetkel, olümpiaks saan kindlasti hüppevalmis. Praegu veel mõned päevad läheb aega, et täielikult olla valmis, aga ma ütlen, ma olen juba nii kogenud sportlane. Mind sellised asjad ei kõiguta, ei mõjuta. Olen olemuselt väga positiivne ja olen valmis olümpial endast parima anda."