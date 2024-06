Õiglane põlvevalust: annan endast kõik, et ilusti lõpetada

"Mul on põlv olnud hell kaks nädalat, aga ma ei tundnud enne võistlust mitte midagi. Tegin esimese hoojooksu ära ja siis lõi natuke läbi, tegin natuke vale liigutuse. Nagu ikka. Hüppepõlv ongi selline, vahepeal tuleb ja vahepeal läheb, nüüd suutis sellisel ajal jälle tulla," ütles 7.34 hüpanud Õiglane intervjuus ERR-ile. "Kahjuks oligi esimene hüpe kohe, mis tegin. Ma ei tundnud juba hoojooksul end mugavalt, ta oli selline valulik, ma ei saanud jalga läbi töötada. Pakul pead sama jalaga hüppama, siis õiget sirutusmomenti ja selliseid asju ei saagi teha. Olin väga üllatunud – muidugi, see põrkelaud annab siin ka palju juurde –, et see 7.34 oli selline tavaline seitsme meetri hüpe minu puhul. Ei, kõik on okei."

Kas katkestamismõtteid pole? "Ei, kui ma tulen starti, siis mul ei ole kunagi mõttes katkestamine," sõnas Õiglane. "Aga kõige keerulisem moment tuleb nüüd, sest kõrgushüpe on kõige keerulisem mu põlvele. Anname Risto Jamnesega kõik, mis võimalik, et saame põlve natuke paremasse konditsiooni. Ma kindlasti annan kõik endast oleneva, et saan tulla starti ja teha mingid hüpped. Ma ei ütle, et tulen siia hüppama väga kõrgele, aga ma ei ole kindel ka, et ma saan. Kindlasti tulen ja annan endast parima. Annan kõik võimaliku, et saaksin jätkata."

Põlvevalu segas ka kuulitõuget, kus kahe katsega läksid kirja tulemused alla 14 meetri, otsustava tõuke tegi tunamullune EM-pronks lõpuks 14.76. "Tulemusega jään tegelikult väga rahule. See ongi huvitav, rekord on küll üle poole meetri kaugemal. Aga see on see ala, millega viimased kaks aastat olen kõige rohkem vaeva näinud ja kõige rohkem on treeningud kehvasti läinud, ei ole saanud seda õiget minekut seal," selgitas Õiglane. "See oli päris raske moment selles osas, et tehniliselt oled nii laiali ja siis on hästi raske panna, kui sa ei oska tehniliselt teha seda, mida pead tegema. Pead lihtsalt leidma mingi asja, mis sulle sobib. Viimasel katsel mõtlesin ühte asja, tegin ära selle. Enne võistlust mõtlesin, et kui 14.70 kanti tõukan, on väga hästi. Olen sellega väga rahul."

Kui põlvevalu kõrvale jätta, jäi Õiglane hommikupoolikuga rahule. "Väga mõnus algus oli. 100 meetris on alla 11 sekundi minu jaoks alati hea algus," ütles 10,97 jooksnud mitmevõistleja. "Kaugus tulemuse poole pealt super. Lihtsalt ongi see, et natuke võiks see põlv parem olla. See on selline sport, et seal vahetevahel tulevad sellised probleemid ette. Aga ma ei hakka mingeid vabandusi leidma, üritan kõik võimaliku anda, et täna lõpetada ilusti ja homme veel kord ilusti."

Kümnevõistlus jätkub esmaspäeva õhtul kõrgushüppega. Õhtune programm algab kell 20.30 ning otsepilti vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.