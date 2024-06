Õiglane ei soovi enne võistlust Rooma olümpiastaadionile astuda

"Salapärasuse koha pealt... ma arvan, et olen igal tiitlivõistlusel selline, kellest väga palju ei tea, aga tuleb siis midagi tegema," nõustus Õiglane intervjuus ERR-ile.

"Tunne on väga mõnus! Kui siia tulin, siis tekkis kohe tiitlivõistluste tunne, mis on mõnus - tulemas on õige võistlus, ei ole selline külavõistlus. Ilm on väga ilus, olen näinud paljusid konkurente, sõpru üle Euroopa."

Ettevalmistuses on ta pannud rõhku jooksualadele. "Viimased kuu aega olen saanud päris korralikult seda osa parandada. Kehvem pool on hüpped. Vana jama - hüppepõlv. Tuleb ja läheb," lausus ta.

"Seda ei oska öelda, kuidas mul hüpped lähevad, mis tulemused seal teha saab. Aga olen enne ka öelnud, et kui kiirus on väga hea, siis lähen võistlustele väga enesekindlalt peale. Saan seda võistlust nautida."

Õiglane on väga emotsionaalne sportlane, kes naudib ka publiku kaasaelamist. Seetõttu väldib ta enne võistlust peaareenile astumist. "Ma ei tea, kas ma olen ainuke selline sportlane, kellele ei meeldi enne võistlust staadionile minna," ütles mitmevõistleja.

"Ma käin harjutusväljakul. Tahan staadionile minnes head emotsiooni saada. Siis tekib vau-efekt! On olnud selliseid võistlusi, kus olen läinud ja siis stardis seda tunnet enam ei teki."