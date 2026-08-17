X!

Inglannad tegid EM-il ajalugu, edukaim medaliriik oli Itaalia

Kergejõustiku EM
Amy Hunt ja Dina Asher-Smith
Amy Hunt ja Dina Asher-Smith Autor/allikas: SCANPIX/PA
Kergejõustiku EM

Möödunud nädalal Birminghamis aset leidnud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel võitis kõige rohkem medaleid Itaalia, aga Saksamaa ja võõrustaja ei jäänud kaugele.

Itaallased võitsid EM-il 22 medalit, millest kümme olid kuldsed. Vägevaid võite teenisid näiteks kõrgushüppaja Gianmarco Tamberi, kõigi aegade neljanda tulemuse hüpanud kolmikhüppaja Andy Diaz Hernandez, kuulitõukes kaksikvõidu teeninud Leonardo Fabbri ja Zane Weir ning taaskord kuldse duubli teinud jooksja Nadia Battocletti.

Võõrustajamaa Suurbritannia võitis Birminghamis 19 medalit, millest üheksa olid kuldset ja kaheksa hõbedast karva. Sprinter Amy Hunt tuli Euroopa meistriks lausa neljal erineval alal, teenides lisaks 100 ja 200 meetri jooksule võite ka teatejooksudes. Ükski sportlane pole Euroopa meistrivõistlustel nelja kuldmedalit võitnud.

Kaasmaalane Dina Asher-Smith kerkis EM-i ajaloo enim medaleid võitnud sportlaseks, 30-aastane sprinter on oma võimsa karjääri jooksul võitnud EM-il 11 medalit. Tema kaheksa kuldmedalit tähistavad samuti rekordit, Jakob Ingebrigtsenil ja Sandra Elkasevicil on ette näidata seitse kulda.

Saksamaa võitis EM-il 21 medalit, millest kuus olid kuldsed ja kümme hõbedased. Kümnevõistluses saavutasid Leo Neugebauer ja Niklas Kaul kaksikvõidu, Julian Weber ja Nick Thumm jõudsid odaviskes sama saavutuseni.

Eesti seekord medaliarvet ei avanud, kõige lähemale jõudis kümnevõistluses viienda koha saavutanud Karel Tilga. Mykolas Alekna tõi Leedule kettaheites hõbemedali, lätlane Patriks Gailums sai odaviskes pronksmedali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kergejõustiku em-i viimased uudised

08:36

Inglannad tegid EM-il ajalugu, edukaim medaliriik oli Itaalia

01:04

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile Uuendatud

16.08

Aivo Normak: võib-olla suurim positiivne üllatus oli Karmen Bruus

16.08

Uue teatejooksu esimese EM-kulla võitis Suurbritannia

16.08

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

16.08

Kergejõustiku EM-i läbiviimist segas turvaintsident

16.08

Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

16.08

Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

16.08

Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli Uuendatud

sport.err.ee viimased uudised

10:22

Kristal mängis Kölni viimases kontrollkohtumises 82 minutit

09:43

Phoenixi WNBA tiim riputas ikoonilise Taurasi särgi lae alla

09:09

VIDEO | Ottender püüdis oma hooaja esimese touchdown'i

08:05

Ronaldo: see jääb ilmselt mu viimaseks hooajaks

16.08

Ujumise EM-i viimasel päeval rõõmustas prantslasi Leon Marchand

16.08

Hein: stabiilsus oli päris hea, aga tiitlivõistlusel loevad medalid

16.08

Jefimova pidi taas leppima neljanda kohaga Uuendatud

16.08

ETV spordisaade, 16. august

16.08

Vassiljevist loobunud Flora kaotas Kuressaarele

16.08

Neel ja Olmos langesid Cincinnatis kiirelt konkurentsist

16.08

Arsenal võitis ülikiire avavärava toel Inglismaa superkarika

16.08

Igoneni sööt pani Degerforsi võidule aluse

16.08

Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

16.08

Kristjan Ilves tuli Austrias neljandaks Uuendatud

16.08

Korvpalli kuulsuste hall täienes treener Riversi ja mängija Stoudemirega

16.08

Lauri Tamm võttis Prantsusmaal soolovõidu

16.08

Pesapalliajaloo edukaim debüüt tipnes kolme kodujooksuga

16.08

Noor Eesti rattur teenis Poolas toimuval velotuuril etapivõidu

16.08

Paškov võitis Poolas J100 paarismänguturniiri

16.08

Flora sai naiste meistriliigas Paidest kolmandat korda jagu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo