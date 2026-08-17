Inglannad tegid EM-il ajalugu, edukaim medaliriik oli Itaalia

Möödunud nädalal Birminghamis aset leidnud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel võitis kõige rohkem medaleid Itaalia, aga Saksamaa ja võõrustaja ei jäänud kaugele.

Itaallased võitsid EM-il 22 medalit, millest kümme olid kuldsed. Vägevaid võite teenisid näiteks kõrgushüppaja Gianmarco Tamberi, kõigi aegade neljanda tulemuse hüpanud kolmikhüppaja Andy Diaz Hernandez, kuulitõukes kaksikvõidu teeninud Leonardo Fabbri ja Zane Weir ning taaskord kuldse duubli teinud jooksja Nadia Battocletti.

Võõrustajamaa Suurbritannia võitis Birminghamis 19 medalit, millest üheksa olid kuldset ja kaheksa hõbedast karva. Sprinter Amy Hunt tuli Euroopa meistriks lausa neljal erineval alal, teenides lisaks 100 ja 200 meetri jooksule võite ka teatejooksudes. Ükski sportlane pole Euroopa meistrivõistlustel nelja kuldmedalit võitnud.

Kaasmaalane Dina Asher-Smith kerkis EM-i ajaloo enim medaleid võitnud sportlaseks, 30-aastane sprinter on oma võimsa karjääri jooksul võitnud EM-il 11 medalit. Tema kaheksa kuldmedalit tähistavad samuti rekordit, Jakob Ingebrigtsenil ja Sandra Elkasevicil on ette näidata seitse kulda.

Saksamaa võitis EM-il 21 medalit, millest kuus olid kuldsed ja kümme hõbedased. Kümnevõistluses saavutasid Leo Neugebauer ja Niklas Kaul kaksikvõidu, Julian Weber ja Nick Thumm jõudsid odaviskes sama saavutuseni.

Eesti seekord medaliarvet ei avanud, kõige lähemale jõudis kümnevõistluses viienda koha saavutanud Karel Tilga. Mykolas Alekna tõi Leedule kettaheites hõbemedali, lätlane Patriks Gailums sai odaviskes pronksmedali.