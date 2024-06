Lillemets: pigem olen juba stardiks valmis

Aprilli lõpus kogus ta Brescias 7971 punkti, kuid Götzise võistlus ei kulgenud soovitult ja eestlane katkestas. Sellest ta end morjendada ei lase. "Uus võistlus, uued tingimused, kõik on uus. Tuleb lihtsalt minna ja panna, ei midagi muud," lausus ta ERR-ile.

"Enesetunne on päris mõnus. Hommikul sai veel viimane lahtijooks tehtud ja pigem olen juba stardiks valmis," ütles isikliku rekordi 8156 ületamise eesmärgiks võtnud Lillemets.

"Harjutusväljaku vaatasin üle, peaväljakule veel ei jõudnud. Sinna jõuab esmaspäeva hommikul ja tartaan on igal pool sama - ei ole probleemi."

Igapäevaselt treenib ta koos Johannes Ermiga, kes tiitlinõudlejate ringi. "Ma usun Jussi ja arvan, et see on täiesti reaalne," lausus Lillemets. "Aga igaüks teeb oma võistlust ja võistlus lõppeb siis, kui 1500 meetri jooks on läbi."