Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Eesti paarisaeruline neljapaat (Uku Siim Timmusk, Nikita Zoglo, Johann Poolak, Mikhail Kushtyein) teenis sõudmise MK-etapil Sevillas eelsõidus teise koha ja pääses poolfinaali.

Teises eelsõidus startinud Eesti (5.52,38) jäi alla Saksamaale (5.50,42), aga edestas üsna napilt kohalikku paatkonda Hispaaniat (5.52,77).

Seejuures sõitis Eesti tõusvas joones. Veel poolel maal oli Eesti viies ehk viimane, aga tõusis 500 meetrit enne lõppu kolmandaks ja möödus seejärel ka poolel maal juhtinud hispaanlastest.

Vastavalt süsteemile said kolme eelsõidu kaks paremat otse poolfinaali ja lisaks kuus paremat aegadega.

Eesti paarisaeruline kahepaat (Kaarel Kiiver - Christopher Hein) jäi oma eelsõidus kuue paatkonna duellis viimaseks (6.40,51). Seda positsiooni hoiti kogu distantsi vältel. Poolfinaalist jäädi kaugele ja tuleb leppida kohaga D-finaalis.

Nii paarisaerulise neljapaadi poolfinaalid kui ka paarisaerulise kahepaadi D-finaal on kavas laupäeval, 30. mail.

