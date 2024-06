Lühirajal tulid meistriteks Evely Kaasiku ja Lauri Sild

Rõuge vallas Hintsiko külas asuvast võistluskeskusest avanes ilus vaade Pagana- ja Lätimaale ning maastiku teises servas paistis kuulus filmi-Vargamäe. Eesti meistrivõistlused orienteerumise lühirajal tõid starti kogu meie paremiku.

Naiste arvestuses üllatust ei juhtunud ning oma viienda järjestikuse meistritiitli sai Evely Kaasiku. Üheksa ja poole minutiga edestas Kaasiku tiimikaaslast Sigrid Ruulit.

"Tegelikult tulin ma siia Eestisse orienteeruma üle väga pika aja suure aukartusega ja ma teadsin, et saab olema keeruline," lausus ta. "Peab keskenduma algusest lõpuni. Õnneks mul täna õnnestus see, et tõesti ma olen väga õnnelik selle medali üle."

"Selle hooaja kõige olulisem võistlus on minu jaoks septembris Soomes MK-etapp, mis on eelvõistlus enne järgmise aasta maailmameistrivõistlusi."

Meestest kahe viimasel aastal võitnud Kenny Kivikas tervislikel põhjustel starti ei tulnud. Varasemalt aastatel 2011-2021 seda distantsi valitsenud vennad Timo ja Lauri Sild olid tasemel ka sellel aastal, teenides kaksikvõidu. Noorem vend Lauri ees ja vanem vend Timo 21 sekundiga järel.

"Eks ta siuke 50/50 on, kunagi ei tea, kuidas kellelgi paremini õnnestub sellel võistluspäeval," sõnas Lauri Sild. "Muidugi sellest on väga kahju, et Kenny ei saanud tulla. Alati on väga kahju, kui keegi Eesti tugevamatest just Eesti meistrivõistlustel puudu on, eriti lühiajal. Tavaliselt on siin kõik mehed rivis."

Pühapäeval selguvad Võrumaal Eesti meistrid teatejooksudes.