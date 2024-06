EOK värske sportlaskomisjon valis esimeheks Allar Raja

Sportlaskomisjoni esimeheks valiti ühehäälselt olümpiapronks Allar Raja, kellel oli suur roll ka eelmises koosseisus Team Estonia Sportlasfoorumi korraldamisel. "Olen väga tänulik mulle usaldatud vastutuse eest. Sportlaskomisjon on meie ühine asi, see pole minu isiklik soolo. Ees ootab palju tööd. Jagasime juba esimesel koosolekul väga palju häid mõtteid ja ideid, mida soovime realiseerima hakata," ütles Raja EOK pressiteate vahendusel.

EOK sportlaskomisjoni värskesse koosseisu kuuluvad Allar Raja (sõudmine), Rasmus Mägi (kergejõustik), Liis Kiviloo (võrkpall), Tanel Kangert (jalgrattasport), Johanna Talihärm (laskesuusatamine), Epp Mäe (maadlus), Kätlin Riidebach (parasport), Mattias Kuusik (judo) ja Liis Rosenthal (kulturism ja fitness).

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas sportlaskomisjoni eelmist koosseisu tehtud töö eest ning soovis uuele koosseisule palju edu. "On oluline, et sportlaste esindajad oleksid spordis otsustamise juures nagu on Eesti Olümpiakomitees aastaid kõlanud sportlaste hääl. Just tänu eelmise sportlaskomisjoni tööle on paljud alaliinud kaasanud sportlased oma otsustusprotsessi ning loodan, et see nii ka jätkub. Allar Rajale soovin jõudu ja edu komisjoni juhtimisel ning olümpiamängudel!"

EOK sportlaskomisjoni said kandideerida sportlased, kes on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondise koosseisu, seisavad ausa mängu põhimõtete eest ja keda pole kunagi karistatud antidopingureeglite rikkumise eest. Kokku esitati 26 kandidaati 21 erinevalt spordialalt.

Komisjoni koosseisu valisid alaliitude poolt üles antud 27 erineva ala sportlased, kellest igaüks sai anda oma toetushääle üheksale kandidaadile, kellest vähemalt üks sportlane pidi esindama taliala, suveala, olümpiaala, mitteolümpiaala ja võistkonna ala.



EOK sportlaskomisjoni liikmed valitakse neljaks aastaks. Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex officio EOK täitevkomiteesse ja sportlaskomisjon on esindatud ka EOK esindajatekogus kahe endi poolt valitud hääleõigusliku liikmega.

EOK sportlaskomisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine EOK-le. Komisjon tegeleb aktiivselt ausa mängu vaimus tegutsevate sportlaste õiguste kaitsmisega ning neile suunatud projektide algatamisega. EOK sportlaskomisjon loob ja hoiab sidemeid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ning Euroopa Olümpiakomitee sportlaskomisjoniga, samuti teeb ettepanekud kohtunike esitamisel Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži Kohtusse.

EOK sportlaskomisjoni 2020-2024 koosseisu kuulusid esimees Gerd Kanter (kergejõustik), Allar Raja (sõudmine), Kert Toobal (võrkpall), Ott Kiivikas (kulturism ja fitness), Saskia Alusalu (kiiruisutamine), Johanna Talihärm (laskesuusatamine), Liis Kiviloo (võrkpall), Matz Topkin (parasport) ja Annika Sakkarias (kergejõustik).