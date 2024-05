Götzises ebaõnnestunud Roosleht sihib Eesti meistrivõistlustel rekordit

Neljapäeval jõudis ekraanile hooaja eelviimane TV 10 Olümpiastarti saade, kus Roosleht rääkis kümnevõistlejaks kujunemisest.

11-aastaselt kettaheites pjedestaalile jõudnud ja 13-aastaselt TV 10 Olümpiastarti sarjas mitmevõistluse võitnud Roosleht tõusis mullu 8000 punkti meeste klubisse.

"Kuulitõuge on mul väga tugev, rekord on üle 16 meetri. Kettaheide 49 meetrit, sihin sinna 50 meetri peale ning odaviskes 67 meetrit rekord," lausus Roosleht. "Need ongi märkimisväärsed alad - ikka heited."

Järele tuleb aidata hüppealasid. "Ma olen näinud palju vaeva tehnika arendamisel, kuid veel ei ole kokku tulnud, kuigi kõrgushüpe on ka juba stabiilselt üle kahe meetri," sõnas ta. "Teivashüpe ja kaugushüpe on võtmekohad. Sprindikiirus on mul juba päris tasemel."

Treeningute kõrvalt lõpetab 21-aastane Roosleht sel suvel Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal baklaureuseõpingud. "Mina õpin matemaatikat, andmeanalüüsi ja majandusmatemaatikat," lausus ta.

"Miks ma selle valisin? Ta on spordist niivõrd erinev ja ma mõtlesin, et kaks teed on parem kui üks ning kõike mune ühte korvi panna ei ole võib-olla kõige parem mõte. Ja mulle matemaatika meeldib ja sobib ka."

Suure spordiga veel kohaneval Rooslehel jäi Götzises loodetud tulemus tegemata. Oma rekordit tahab ta uuendada juuni lõpus toimuvatel Eesti meistrivõistlustel.

"Järgmine võistlus on plaanis Eesti meistrivõistlustel ja punktide osas kõik, mis üle 8000 ja isiklik rekord. Rohkemat ei oska ennustada."

Pikemat intervjuud saab jälgida "TV 10 Olümpiastarti" saate vahendusel (algusega kell 12.05).