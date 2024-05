VAATA | TV 10 Olümpiastarti sarjas selgusid mitmevõistluse finalistid

"Alguses olin võibolla isegi natukene šokeeritud. Kohene edu andis mulle justkui tiivad. Sari on noorele väga hea stardiplatvorm iga spordiala jaoks," lausus Roosleht.

"Auhinnaks saadud jalgrattaga sõidan siiamaani, kuid nätsupakid said päris ruttu ära jagatud. Kui esimesel hooajal nooremate poiste kettaheites esikolmikusse jõudsin, siis ütlesin Anu Sääritsale antud intervjuus, et ma pole kaua kergejõustikuga tegelenud ja mul näkkas. See fraas: "Heites näkkas" levis Pärnus kulutulena."

Eesti kümnevõistluses on tugev konkurents ning kolme mehega minnakse tänavu Euroopa meistrivõistlustele Rooma ja olümpiamängudele Pariisi.

Tugeva tõuke mitmevõistlejate pidevaks pealekasvuks on andnud koolinoorte TV 10 Olümpiastarti, kust on hoogu saanud Maicel Uibo, Janek Õiglane, Johannes Erm, Risto Lillemets, Kristjan Rosenberg, Taavi Tšernjavski, Mikk Pahapill, Andres Raja, Karl Robert Saluri, Kristjan Rahnu, Andrei Nazarov, Valter Külvet ja teised.

Keskmaajooksudes ohustasid seekord sarja tugevaid rekordeid Mette Marii Estorn Viimsi Koolist ja Kert Karm Simuna Koolist. Ühe auhinnakomplekti viis teisele poole lahte Meribel Väli, kes õpib ja treenib Espoos. Vanema vanusegrupi tüdrukute palliviske võitis lätlanna Alice Iecelniece, kelle isa Lauris Iecelnieks on endine profivõrkpallur ning töötab teist aastat Audentese Spordigümnaasiumis võrkpallitreenerina.

Selle etapiga selgusid koolitiimid, kes pääsesid 13.-14. juunil toimuvasse mitmevõistluse finaali, mida võõrustab esmakordselt Jõhvi.

Saate operaatorid on Teet Konksi, Tauno Sirel, Arpo Vatsel, helirežissöör Gert Mäll, monteerija Ando-Siim Kuldkepp ning reporter ja režissöör Anu Säärits.