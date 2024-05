Leclerc võitis kodurajal ajasõidu, Verstappeni seeria katkes

Leclerc kindlustas esimesel ja teisel sessioonil rahulikult edasipääsu, kuid hoidis parimad padrunid just otsustavaks sessiooniks.

Edasi läks väga tihedaks, sest Carlos Sainzi (Ferrari; +0,248), Lando Norrist (McLaren; +0,272), George Russellit (+0,274) ja Max Verstappenit (Red Bull; +0,297) lahutas vähem kui viis sajandikku.

Seejuures sõitis Verstappen oma viimasel kvalifikatsiooniringil vastu seina ehk tema kaheksa etappi kestnud kvalifikatsioonivõitude jada peatus ja hollandlane jääb vastavas arvestuses Ayrton Senna rekordit jagama.

Lisaks tuleb MM-sarja liidril pühapäeval omajagu vaeva näha, sest Monaco rada on tuntud oma kesiste möödumisvõimaluste poolest.

