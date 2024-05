Tänak: olime Portugalis võidule lähedal, tahame Sardiinias enamat

Portugalis teenis eestlane laupäeva õhtuks ja kokkuvõttes teise koha, pühapäeval oli Tänak kiireim ja punktikatsel teine. Kokku tõi see 26 silma, mis on hooaja kõrgeim punktisaak.

"Ma ütleks, et meil oli Portugalis hea ja korralik nädalalõpp ning siit oleks hea edasi minna. Nüüd, kus oleme kiiremad, on ka veidi lihtsam," lausus Tänak võistkonna pressiteate vahendusel.

"Sardiinias on mõned suured väljakutsed, seal võib olla väga libe ja vajalikku pidamist raske leida. See koos väga kõrgete temperatuuridega teeb kõik palju raskemaks."

"Kui esimesel ja teisel läbimisel tuleb kasutada samu rehve, siis on raskem õiget komplekti valida, nii et peame seadistama suure veojõu peale. Eriti, kui stardime eesotsas," tähtsustas ta.

"See on võistlus, kus rallisõit on keskmisest huvitavam ja see on alati ka minu eelistus," lausus Tänak. "Portugalis olime enne rehvi lõhkemist võidule väga lähedal, nii et meie plaan Sardiinias on parem tulemus."

Sardiinia MM-ralli toimub 30. maist 2. juunini. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.