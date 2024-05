Alekna Jõhvi võistlusest: sain väikese vigastuse, aga oli väga tore

Jõhvi võistlus tõi Eestisse kõik praegused maailma tippkettaheitjad. Võistluse võitis aprillis uue kettaheite maailmarekordi püstitanud leedulane Mykolas Alekna, kelle parimaks heiteks jäi neljapäeval 68 meetrit ja 82 sentimeetrit. Teise koha sai Kristjan Ceh 68.60-ga ja kolmas oli austraallane Matt Denny, kes heitis 67.99. Rootslane Daniel Stahl jäeti neljandaks, tema tulemus oli 66.69.

"See on väga tore võistlus. Ilus ilm ja palju fänne tuli meid toetama. Oli väga tore," kinnitas Alekna. "Sain paraku väikese vigastuse, ei tahtnud riske võtta ja viimast heidet ma ei teinudki. Olen võidu üle õnnelik. Kõik parimad tulid siia võistlema ja see oli väga tasavägine võistlus. Nautisin seda väga."

Naiste 100 meetri tõkkejooksus kogus väärtuslikke punkte EM-ile saamiseks Diana Suumann. Neljapäevaseks tulemuseks jäi 13,27. "Lõppkokkuvõttes võib rahule jääda," arvas Suumann. "Ma ei tea nüüd, kas ma EM-i edetabelis tõusin, aga pöidlad pihku, et saaksin ikka peale."

Naiste kõrgushüppes ületas EM-ile sõitev Elisabeth Pihela 1.86. Euroopa meistrivõistlustele sõitjate nimekirjad lüüakse lukku pühapäeval.