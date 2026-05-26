Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

Eesti - Hispaania U-17 jalgpalli EM-il Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Tallinnas ja Rakveres alanud noormeeste U-17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri avapäeva külastas 5160 inimest, seejuures viibis Eesti koondise mängul Hispaaniaga 4724 pealtvaatajat.

A. Le Coq Arenal peetud Eesti ja Hispaania vahelise matši publikuhulk oli seda tähelepanuväärsem, et ligi 2000 inimest lunastasid pääsme alles mängupäeval.

"Oleme südamest tänulikud kõigile pealtvaatajatele, kes leidsid võimaluse tulla tribüünile omasid toetama. Suurturniir ei ole Eestis igapäevane nähtus ning see teeb pealtvaatajate panuse veelgi olulisemaks. Koondiste tagasiside nii staadionitele kui ka publiku kaasaelamisele on olnud väga positiivne," ütles turniiri direktor Juss Tamming.

Tamming rõhutas, et korraldajad teevad kõik endast oleneva, et Eesti koondise järgmisteks mängudeks Horvaatia ja Belgia vastu pealtvaatajate vastuvõtuks parimal moel valmis olla, muuhulgas avatakse täiendavad väravad.

Eesti noormeeste U-17 koondis sammub A. Le Coq Arena murule taas neljapäeval, 28. mail kell 19, kui vastamisi minnakse Horvaatiaga. Grupifaasi viimases mängus on pühapäeval, 31. mail kell 14.30 A. Le Coq Arenal vastaseks Belgia.

Toimetaja: Anders Nõmm

Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

