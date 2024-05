Kalev/Cramo asus raske võiduga finaalseeriat juhtima

Kaks esimest veerandaega kulgesid võrdselt ning poolajale mindi kalevlaste 36:32 juhtimisel. Teise poolaja alguses haaras initsiatiivi Tartu, asudes kolmanda veerandaja lõpuks nelja punktiga juhtima.

Kalev oli veel kolm minutit enne lõpusireeni kolmepunktilises kaotusseisus, kuid nad lõpetasid mängu 9:0 spurdiga ja võtsid võidu numbritega 73:67 (19:17, 17:15, 14:22, 23:13).

Võitjate parimana tõi Ben Shungu 16 punkti, hankis 8 lauda ja andis 3 korvisöötu. Severi Kaukiainen lisas omalt poolt 15 punkti ning Mikk Jurkatamm ja Tanel Kurbas panustasid vastavalt 11 ja 10 silma. Tartu resultatiivseimad olid Märt Rosenthal ja Kristjan Kitsing kumbki 12 punktiga.

"Meil pole hiljuti väga suuri mänge olnud. Võit tuli kõva trenni pealt. Me suutsime teisel poolajal, eriti lõpus, korralikku survet teha ja vastased väsisid natukene ära," kommenteeris Tanel Kurbas.

"Ma ei ütleks, et Tartu meid üllatas. Neil on pikk pink ja kümme meest suudavad mängida. Eks me vaatasime videoid ja olime kõigeks valmis. Suuri üllatusi kindlasti ei olnud," lisas Kurbas. "Finaalseeria esimene mäng on alati rabe. Palju pallikaotusi ja ebakõlasid kaitses. Aga lõpuks leidsime viisiku, mis toimis ja suutsime sellega mängu võita."

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine leiab aset sel laupäeval Tartu Ülikooli spordihoones.