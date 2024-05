Suurtuuri debütant jättis Pogacari etapivõiduta

Karjääri esimest suurtuuri sõitev 22-aastane sakslane alustas soolorünnakut umbes 34 kilomeetrit enne finišit, kui sõitis eest Amanuel Ghebriegzabhierilt (Lidl-Trek).

"See oli midagi uskumatut. Juba 8. etapil märkasin, et mu jalad on heas seisus. 15. etapp oli sama uskumatu, ma oleksin võinud sellega rahule jääda, aga kui ma täna starti jõudsin, siis mõtlesin, et kurat mul on nii head jalad. Äkki suudan täna võita," ütles Steinhauser finišis.

Teisena ületas finišijoone üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes kaotas võitjale minuti ja 24 sekundiga. Kolmas oli valge särgi omanik, itaallane Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious; +1.42).

Madis Mihkels (Intermarché - Wanty) lõpetas grupis, mis jõudis finišisse võitjast 44 minutit hiljem ning sai kirja 111. koha.

Üldarvestuses kasvas Pogacari edu lähima konkurendi Daniel Felipe Martineze (BORA - hansgrohe) ees seitsme minuti ja 42-sekundiliseks. Neile järgnevad Geraint Thomas (INEOS Grenadiers; +8.04), Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team; +9.47) ja Tiberi (+10.29). Mihkels asub 115. positsioonil (+4:10.44).