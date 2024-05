Poksitreenerid: Fury taktikalised otsused jäid arusaamatuks

Briti Tyson Fury ja ukrainlase Oleksandr Ussõki matš meeste profipoksi raskekaalu MM-tiitlile oli spordimaailmas väga oodatud sündmus.

Teatavasti koordineerivad ülemaailmset profipoksi mitmed erinevad organisatsioonid, mis kõik on soovinud välja panna oma maailmameistritiitli. Ühest ja ühisest raskekaalu maailmameistrist sai viimati rääkida aastal 1999, kui seda rolli täitis Lennox Lewis. Hiljem sattusid erinevate organisatsioonide MM-tiitlid erinevate sportlaste valdusse – see tõi paratamatult kaasa segaduse. Õigustatult küsiti, milline poksija siis tegelikult maailma valitseb.

Fury ja Ussõki duell küsimuse vähemalt mõneks ajaks lahendas. Saudi-Araabias peetud matš oli kokkuvõttes üsna võrdne. 12 raundi järel läks võitja selgitamiseks vaja kohtunike otsust – kaks kolmest eelistasid ukrainlast ja nii kuuluvad Ussõkile nüüdsest WBA, WBO, IBF-i ja WBC tiitlivööd. Ehk neli ihaldatut!

Kõlavat tiitlimatši analüüsis Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi poksitreener Hannes Tamm. "See oli väga-väga äge matš. Mina sain oma ootused küll täidetud. Usun, et rahval oli ka väga põnev vaadata seda," ütles treener.

Tamme sõnul tegid matšist säärase vaatemängu meeste taktikalised otsused. "Mõtlesin ise, kuidas Fury ennast taktikaliselt üles ehitab ja selles osas sain isegi pettumuse. Aga Ussõkil oli täielikult ettevalmistatud matš, et see võita," lisas ta.

Eesti poksikoondise peatreener Artur Sinilill on koondislase Stiven Aasaga praegu Tais, kus rahvusvahelises laagris valmistutakse viimaseks Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistluseks. Ehkki Sinilille prioriteet on olümpiapoks, jälgis ta samuti huviga, mis profipoksi raskekaalu laval publiku ette toodi.

"Huvi oli olemas, sellist asja pole ammu olnud, et kõik need vööd ühendatakse. Minu prognoos oligi, et võiks Ussõk võita läbi selle, kui ta on hästi agressiivne ja töötab esimese numbrina. Füüsis oli tal hea, pidaski vastu. Terve matši jagu ta survestas, töötas number ühena, sealt ta selle võidu sai," ütles Sinilill.

"Et vastast kätte saada, peab ta töötama koguaeg number ühena. Vastasele lähemale saama ja kui ta kätte saab, siis mingi hetk oma punktid ära võtma seal. Seal ei olnudki teist lahendust ja Fury ei suutnud ennast maksma panna selle koha pealt. Oleks võinud rohkem töötada, aga seda võime meie arutada siin, ta andis ka endast maksimumi. Tulemus oli selline," lisas koondise treener.

Lisaks suurepärasele talendile on Fury tuntust kogunud ka oma väljaütlemiste ning provotseeriva stiili poolest. Ajaloolises ning üliolulises matšis paistis see taas välja, kui britt ühel hetkel nurgas seistes rahvast kaasa kutsus ning ukrainlase poole naeratas. "Ta ongi karakter, näitleja. Kogu see esinemine on näitlemine, see on tema stiil - talle meeldib provotseerida ja näidata esinemisvõimet," ütles Sinilill.

Tamme sõnul briti taktika kuuendas raundis isegi töötas, aga ukrainlane võitles südikalt edasi. "Ta panigi kõik mängu oma gabariitide peale ja kuuendas raundis korraks õnnestus tabada päris valusalt, aga Ussõk taastus ja mida aeg edasi, hakkas see kaitse ja taktikaline käik järjest rohkem tööle. Üheksandas raundis sai ta Fury vastu esimese nokdauni ja mida raund edasi, seda paremaks ta läks," ütles Tamm.

Tamm ütleb, et kui Fury matšisse järgmisel korral tõsisemalt suhtub, on võimalus revanš võtta täiesti olemas. Fury kordusmatši igal juhul tahab ja eeldatavasti võiks see aset leida sügisel. Vanuse lisandumisega käib poksis kaasas ka suurem kogemustepagas. Ometi on märkimisväärne, et absoluutsele MM-tiitlile heitlesid lõpuks 35-aastane Fury ja 37-aastane Ussõk. Ühte või teist pidi on selge, et tohutult kaua nende ülevõim ju enam kesta ei saa.

Aga miks teevad ilma 40. eluaastale lähenevad mehed? "Eks see on kokkulepete küsimus, kes pildile saab. Vastavalt numbritele, mis kokku lepitakse. Taseme poolest on nad väga heas vormis, kogemusi on palju ja kui pole tulemas peale hetkel, on seis selline," selgitas Sinilill.

Meeste sõnul on Ukraina üks maailma paremaid poksiriike ning Ida-Euroopas kindel number üks. "Sisemine konkurents on suur, harrastajate hulk on hästi suur, mille pealt see kõik tuleb. Amatöörpoksis on praegu taandareng, neil on tugev koosseis koondises, aga hetkel on taskus ainult üks olümpiapilet. Igal riigil on etapid, tõusud ja mõõnad," lisas Sinilill.

Treenerid kinnitavad, et profipoksi raskekaalus toimuv köidab jätkuvalt vähemalt poksist huvitatud noorte tähelepanu. Seda, mida tegid ringis Ussõk ja Fury, arutavad ka Eesti gruppides treenivad poksijad.