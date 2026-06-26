Ussõk loovutas oma tiitlivööd: viimane tants on veel teha

Kahel korral poksi raskekaalu absoluutseks maailmameistriks kerkinud ukrainlane Oleksandr Ussõk otsustas oma tiitlivööd loovutada, aga veel karjääri ei lõpeta.

39-aastane Ussõk tegi 2024. aasta mais ajalugu, kui temast sai esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul. Seejärel pidas ta matši Tyson Furyga, mille eel oli aga vaja loobuda IBF-i tiitlivööst, mille võitis seejärel britt Daniel Dubois. Ussõk ja Dubois läksid 2025. aasta juulis aga vastamisi ning ukrainlane taastas enda staatuse absoluutse maailmameistrina. Pärast seda on Ussõk pidanud aga pikema pausi ning alistas mai lõpus kikkpoksi suurkuju Rico Verhoeveni.

Reedel teatas 2012. aastal olümpiakulla võitnud ning oma profikarjääri jooksul kõik 25 matši võitnud ukrainlane, et loovutab WBA, WBC ja IBF-i tiitlivööd. Samas ütles ta, et karjäärile veel joont alla ei tõmba. "See on pikalt kaalutud otsus ning olen kindel, et see toob mulle uusi võimalusi. See pole minu loo lõpp," teatas Ussõk ühismeedias. "Ma loovutan oma vööd, sest tahan need teha järgmistele kättesaadavaks."

"Sõbrad, loobun oma vöödest, aga mitte poksist. Mul on veel viimane tants teha," lisas ukrainlane.

Meistrid peavad kohustuslikus korras järjest oma tiitleid kaitsma ning Ussõk oleks pidanud järgmisena kaitsma oma WBC tiitlivööd sakslase Agit Kabayeli vastu.