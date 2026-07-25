Fury teenis Joshua vastasseisu eel kohustusliku võidu

Selle aasta kevadel poksringi tagasi tulnud Fury alistas Wachi pärast seitset raundi, kui selgelt alla jäänud poolakas toolil istudes matšist loobus. 37-aastase Fury jaoks oli see karjääri 36. võit ning tema järgmine matš peaks olema endise maailmameistri ja olümpiavõitja Anthony Joshuaga, kes kohtub laupäeval albaanlase Kristian Prengaga.

"Mina tegin oma testi ära, eks näis, kas [Joshua] saab enda omast läbi," ütles Fury.

BBC kirjutas, et kui Joshua saab laupäeval Jeddah's Prengast jagu, kuulutatakse tema ja Fury matš välja. Tegemist on kauaoodatud vastasseisuga Inglismaa raskekaalude vahel. "Ma ei lähe Jeddah'sse tema matši vaatama, lähen koju naise ja laste juurde. Kogun end veidi ja loodetavasti saame järgmisel nädalal allkirjad anda," lisas Fury. "See võib toimuda kus iganes, olgu selleks Vegas, New York, Iirimaa või London."

Fury hoidis pikalt mitme organisatsiooni tiitlivöid ning valitses raskekaaluklassi kuni 2024. aastani, mil ta kaks korda ukrainlasele Oleksandr Ussõkile alla jäi. Pärast teist matši kuulutas Fury oma karjääri lõppenuks, aga selle aasta alguses tuli ta tagasi just Joshua matši pärast. Joshua, kes oli pärast 2017. aasta võitu Vladimir Klitško üle poksimaailma üks suuremaid tähti, kaotas 2021. aastal just Ussõkile oma tiitlid ning kaotas ka kordusmatši. Pärast seda on ta tiitli eest võidelnud korra, aga sai 2024. aasta sügisel Daniel Dubois'lt kaotuse.