Uku Jürjendal pani Soome meistri paika

Kohtumine lõppes avaraundi kahe minuti ja 21 sekundi järel. Jürjendal lõpetas matši tugeva parema haagiga, mis tabas Johanssoni meelekohta. Kuigi lõpptulemus saabus kiiresti, ei olnud matš Jürjendali sõnul lihtne. Johansson hoidis eestlast enda löögiulatusest eemal ning Jürjendal käis kohtumise alguses ka ise põrandal.

"Tegelikult oli üsna raske tugevat löögivahetust teha, sest ta ei lasknud mind oma range'i. Ja kui ma läksin, sain kohe karistada ka," rääkis Jürjendal matši järel GoodFightile antud intervjuus. Otsustavas olukorras tuli tema sõnul risk võtta. "Ma teadsin, et ma pean võtma midagi vastu, ja lööma ka ise natuke tugevamini ja täpsemalt. Ja see ka õnnestus," rääkis Jürjendal.

Jürjendali sõnul oli Johansson füüsiliselt suur ja sitke vastane, kelle alistamiseks ei piisanud ainult tehniliselt puhtast tabamusest. "Ta oli sõdalane, ma nägin seda ta silmis. Teda oli vaja lüüa kõvasti ja täpselt. Nii et õigesti sai tehtud ja läks hästi."

Matši eel muutus viimasel hetkel ka kohtumise varustus. Algselt pidi vastasseis toimuma poksikinnastes, kuid lõpuks mindi puuri MMA-kinnastega. Jürjendali sõnul pakuti ühe võimalusena välja suuremaid, 14-untsiseid kindaid, kuid tema hinnangul ei olnud need profimatši jaoks õige valik.

"Nendes kinnastes oleks olnud niivõrd palju polstrit peal, et nokauti sealt saada oleks peaaegu võimatu. Mina tahtsin kindlasti aga nokaudi võimalust leida ja sellepärast pakkusime välja, et teeme matši MMA-kinnastega," selgitas Jürjendal. Eesti võitleja jaoks oli see esimene kord MMA-kinnastega võistelda.

Jürjendal tunnistas, et ettevalmistusperiood ei kulgenud muretult. Tema sõnul oli enne matši mitmeid tagasilööke, kuid keeruline periood andis lõpuks lisajõudu. "Iga kord, kui on väga palju tagasilööke, siis tuleb äge tulemus. Elu alati testib, aga näitab, et ära anna alla. Seda õpetas mulle Tyson Fury ka, et kui läheb väga raskeks, siis tuleb ainult gaasi juurde panna," sõnas Jürjendal.

Pärast võitu avaldas Jürjendal austust ka vastasele. Tema sõnul ei tähenda võitlusspordis vastase nokauti löömine isiklikku vaenu. "Me võime üksteist nokki lüüa, aga see ei tähenda seda, et ma vihkaksin kedagi. Kokkuvõttes teeme me kõik seda tööna ja peame lihtsalt paremaks saama."

Jürjendali järgmine matš ei ole veel kinnitatud, kuid ta tunnistab, et pakkumisi on juba tehtud ja neid võib veel lisanduda. "Võtame kõige parema ja teeme hästi."