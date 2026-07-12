Gassijev kaitses Moskvas raskekaalu meistrivööd

Gassiljev oli domineerivam pool ja surus Kadiru kuuendas raundis nööridesse, mispeale otsustasid sakslase taustajõud rätiku ringi visata.

32-aastane Gassijev võitis WBA niiöelda tavatiitli (secondary champion) mullu detsembris, kui alistas bulgaarlase Kubrat Pulevi ja pidanuks nüüd kohtuma prantslase Tony Yokaga, kes loobus aga vigastuse tõttu. Kadiru oli tiitlimatšis varuvõistleja.

Kokku on Gassijev karjääri jooksul pidanud 36 profimatši, millest võitnud 34 ja kaotanud kaks, neist esimese 2018. aastal ukrainlasele Oleksandr Ussõkile, kes mõne nädala eest teatas, et loovutab oma tiitlivööd ja see tegi ka venelasest primary champion'i.

Ussõki otsuse järel on profipoksi raskekaalus hetkel seis sogane. WBA maailmameister on Gassijev, WBC meistrivööd hoiab sakslane Agit Kabayel ja WBO oma britt Daniel Dubois. IBF-i maailmameistritiitel on vakantne.