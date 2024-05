Johannes Erm: ootan teivashüpet, sain uued teibad

Ermi päev algas suurepäraselt, sest kohe 100 meetris tuli karjääri kiirem aeg 10,64. "Ma ise ei oodanud, et ma rekordi jookseks. Sest eelmisel nädalal ei olnud kiirusnäitajad nii head," lausus Erm ERR-ile.

"Ma arvan, et oleks võinud isegi kiirem olla, sest start oli päris kehva. Minu meelest Lindon Victor tegi mingi väikse nõksu, mille taha läks minu reaktsiooniaeg. Teistest koma neli-viis-kuus aeglasem."

Erm hüppas kohe esimesel kaugushüppekatsel korraliku 7.90 ja loobus järgmistest katsetest. "Kaugushüppes tegin oma hüppe ära. Ei olnud seda täpselt õiget tunnet sise-MM-il, täna oli see tunne! Sai kohe esimesel tehtud," sõnas ta.

"Proovikatsetel tundus samm natuke lähedal. Mõtlesin, et panen kaks pöida kaugemale, et siis on kindla peale, aga mul oli selline imelik tunne, et pean veel kaugemale panema. Panin meetri kaugemale, mida ma tavaliselt ei tee. Ja siis oli nii vähe paku peal ruumi!"

"Õige otsus, et tagasi võtsin ja sain ühe hüppega tulemuse kirja. Rohkem ei pidanud enam ennast põrutama," rõõmustas ta.

Kuulitõukes piirdus Erm tulemusega 14.72 ehk 66 sentimeetrit vähem kui rekordigraafikus. "Kuulis arvasin, et 15 võib ära tulla, aga täna ei saanud asendeid kätte. Tavaliselt ma kuuli ei tõuka plaksuga, aga siin on nii palju fänne, kes elavad kogu aeg kaasa," ütles mitmevõistleja.

"See plaks oli peal ja need asendid, kus peab natuke kauem hoidma, need tegin kiiremini ära. Ma arvan, et selle taha jäid mõned sentimeetrid."

Kõrgushüppes on Erm ületanud ka kahe meetri piiri, aga laupäeval tuli 1.91. "Ma ei tea, viimased trennid on olnud jumala head. Ma ei tea, kuhu see jäi," ütles ta.

"Rütmi ei saanud kätte ja samm jäi natuke madalaks, aga 1.91 ei ole rekordigraafikust nii palju taga. Ma ei tea, kas sellega võib rahul olla, aga väga hädaldama ka ei hakka."

"400 päeva lõppu... natuke varem jooksime kui graafikus. Oleks pidanus soojendust natuke varem alustama, jooksud tulid suht ruttu peale. Ma arvan, et sinnasamma kaotasin punkte. See oli täna mu enda viga."

Pühapäeval ootab Erm väga tõkkesprinti ja teivashüpet. "Ma ei ole praeguseks täitsa vormi ajastanud. Ma ei tea, kas ma homset päeva nii hästi alustan, kui tänast. Aga homme jooksen parema jalaga tõket, seda ei suutnud eelmine aasta teha. Vaatame, kuidas läheb. Selles osas olen elevil," sõnas ta.

"Ma ootan teivashüpet. Sain uued teibad, ei ole neid veel võistlustel sisse hüpanud. Vaatan, kuidas nad võistlustel käituvad. Ühe trenni olen nendega teinud. Siiamaani olen rahul."