Rahuolev Erm kõige tähtsamast: täiesti terve tunne on

"Olen väga rahul," kinnitas Erm võistluse järel ERR-ile. "Sain ilusti, ilma suuremate viperusteta kõik alad läbi teha. Kõige olulisem on, et sain ühes tükis läbi, ilma, et miski oleks suuremalt seganud. Täiesti terve tunne on, ma arvan, et siit on hea taastuda enne EM-i."

Erm edestas teivashüppe järel isikliku rekordi graafikut 89 punktiga ja liikus ehk ka 8600 punkti kursil, odaviskes jäi ta rekordile alla veidi enam kui viie meetriga ning seetõttu pidanuks ta 1500 meetri jooksus üldise tippmargi püstitamiseks tegema rekordilähedase ponnistuse. Teoreetiliselt oli võimalik püüda ka teist kohta, aga hollandlane Sven Roosen on tugev jooksja ja seetõttu õnnestus tal oma teist kohta hoida.

"Ajalist mõtet ei olnud, teadsin, et Roosenist olen 12 punkti taga. Mõtlesin, et püsin tal kannul, ta on kõva jooksuga mees, kui ta ei tee tugevat jooksu, siis lõpus oleks saanud temast mööda; aga eeldasin, et sealt tuleb üsna kõva jooks," selgitas Erm.

Teivashüppes elas Erm läbi suure ehmatuse, kui sai oma algkõrgusest 4.60 üle alles kolmandal katsel. Lõpuks kordas eestlane 5.10 ületamisega isiklikku rekordit. "Teivashüppes oli selline seis, et minu kõrgusel oli väga tugev taganttuul. Samm ei olnud selle tuulega paigas. Esimene teivas jäi pehmeks, pidin tegema kõige jäigema teibaga algkõrguse ära. See teivas sobis ka ülejäänud kõrguste jaoks. 5.20 peal tuli jälle taganttuul, siis oli hoog jälle suur, võtsin järgmise teiba ja et ma selle peale sain, oli väga hea märk," sõnas Erm.

Nüüd ootab Ermi taastumisperiood ning seejärel Roomas toimuvad Euroopa meistrivõistlused, kus kümnevõistlus on kavas 10. ja 11. juunil. "Käisin siin ära, väga hea meel, rahvas oli kõva. Eesti fännid olid kõik kohal: olen väga õnnelik, et siia tulin! Head kohad andsid kindlustunnet; neid, mis halvemini läksid, tulebki rohkem lihvida," võttis Erm võistluse kokku.