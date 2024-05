Emajõe karikavõistlustel saatis edu tallinlasi

Kevadine jõuproov on kohaliku sõudehooaja esimene võistlus, tähendades palju eelkõige noortekoondisse kandideerijatele: see on otsustajatele – sõudeliidu juhtkonnale ja treeneritele – oluline infoallikas, mida saab osaliselt võtta aluseks noortekoondiste moodustamisel. Tänavune mõõduvõtt kujunes rõõmurohkeks, sest sedavõrd suur osalejate arvu pole pikalt olnud, vahendab Soudeliit.ee.

"Arvan, et lõime viimase kümne aasta rekordi, sest starti tuli koguni 104 paatkonda, kelle seas oli üle ootuste palju tüdrukuid," jäi sõudeliidu peasekretär Robert Väli rahule.

"Teiseks oluliseks näitajaks on klubide võimekus ja nüüd nägime uut tulijat: Tallinna sõudeklubi pole aastaid üldkarikat võitnud, ent sai nüüd selle tükiga hakkama," rääkis Väli, tõstes esile meeste ühepaadil võidutsenud Uku Siim Timmuskit.

Üldine paremus selgitati kohapunktide alusel, mida jagati avapäeva 4000 ja teise päeva 2000 meetri distantsi aegade liitmise teel. Klubide karika tagas tallinlastele 56 punkti, järgnesid SAK Tartu 51 ja Pärnu sõudeklubi 41 silmaga.

Mõlemal päeval võidutsenud Tallinna sõudeklubi esindaja Timmusk sai 2000 meetri distantsil ajaks 6.23 ja tagas 19.43,3-ga üldvõidu. Teiseks platseerus Pärnu Kalevi esindaja Sten-Erik Anderson (20.07,1), kolmandaks tema klubikaaslane Ander Koppel (20.09,6).

Paarisaerulisel kahepaadil olid mõlemal distantsil teistest üle SAK Tartu sõudjad Rein Muda ja Martin Siiman (19.40,4), teisena finišeerisid viljandlased Mattias Järv ja Martin Villems (19.58) ning kolmandad olid Tallinna sõudeklubi liikmed Aleksei Lpintsov ja Romet Heinalo (19.58,6).

Üksikaerulisel kahepaadil olid kahel päeval konkurentidest peajagu üle pärnakad Karl-Joosep Raudkivi (Pärnu SK) ja Roobert Harjus (Pärnu spordikool), saades summeritud ajaks 20.09,9. Teisena lõpetasid viljandlased Roland Mitt ja Priit Laidma (20.42,8), kolmandana SAK Tartu sõudjad Taavi Tamm ja Markus Uibo (21.01,4).

Poiste A-klassi (17-18-aastased) ühepaadil saatis edu Robin Hunti (Pärnu SK), kes teise päeva tugeva sõiduga – aeg 6.31,8 – mõõdus avapäeval liidrina lõpetanud narvalasest Daniil Gulovist, koguajad vastavalt 20.29,6 ja 20.30. Kolmandat resultaati näitas võitja klubikaaslane Marcus Viks (20.39,5).

Naiste paarisaerulisel kahepaadil edestasid konkurente ülekaalukalt 22.45,7 kirja saanud Ekaterina Grigoreva (Emajõe aeruklubi) ja Vlada Deysner (Narva SK Energia). Neile järgnesid kaks Emajõe aeruklubi duot: Anastasia Sazonova-Alina Toropova (23.11,5) ja Margarita Grigalyunayte-Sofia Prokopyshina (23.41,7).

Roolijata kahepaadil võidutsesid tallinna naised Laura Kaasik-Aaslav ja Liis Rebane (24.33,9).

Ühepaadil libises mõlemal päeval konkurentidel eest ära TÜASK esindaja Rachel Kõllo, aeg 21.37,2. Teiseks-kolmandaks platseerusid viljandlannad Doris Meinbek (21.59,2) ja Gerli Endrekson (22.19,7).

A-klassi neidude ühepaadil kehtestas end liidrina SAK Tartu ridades Kaisa Olesk (22.42,2), kellele järgnesid Pärnu sõudeklubi esindajad Bärbel Rõõm (23.14,3) ja Lisete Mänd (23.18,6).

Kõikide tulemustega saab tutvuda siin.