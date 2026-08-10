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VIDEO JA FOTOD | Kuldsed sõudjad jõudsid kodumaale

Sõudmine
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Foto: Iris Tähema/ERR
Riko Raimond Kubja ja Endrik Hansen
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18 pilti
Sõudmine

Pärnu ja Tartu sõudeklubide noored tulid esmaspäeval plakatite, lillede ja kingitustega Tallinna lennujaama. Kahe erineva linna ja klubi sõudjad Endrik Hansen ja Riko Raimond Kubja võitsid toredalt üllatades U-19 vanuseklassi MM-il Bulgaarias Plovdivis paarisaerulisel kahepaadil kulla.

Tartust pärit eessõudja Kubja tegeleb alaga viiendat hooaega. "Mina käisin alguses viis aastat jalgpallis. Seal olin selline keskmine mats, väga hakkama ei saanud, aga siis minu kehalise kasvatuse õpetaja Reigo Pihlak, kes on ka siin lennujaamas, kutsus mind sõudma. Sealt edasi hakkaski kõik laabuma ilusti," selgitas ERR-ile Kubja, kes harjutab sõudmise ja aerutamise klubis Tartu.

Klubikaaslaste ja toetajate, sõprade meeleolukas tervitus liigutas teda väga. "Kõiki emotsioone ei oskagi kirjeldada. Olen täitsa sõnatu praegu, et raske on kirjeldada seda võrratut vastuvõttu," ütles Kubja.

Pärnu Sõudeklubi Kalevi ridadesse kuuluv Hansen rääkis, et tal läheb sõudmises neljandas hooaeg. Mõlemad kuldmedali võitnud noored on 17-aastased. "Alguses käisin noorena viis või kuus aastat ujumas. Olin ka seal keskmine ja tekkis tahtmine leida midagi uut ja nii leidsin sõudmise. Mu isa oli ka sõudja ja sealt see ala valik tuligi," kirjeldas rõõmus Hansen.

31 kahepaadi konkurentsis maailmameistritiitli võitnud Hansen ja Kubja alustasid koostööd tänavu veebruari keskel ja järjepideva tööga saadi paat liikuma. "Horvaatias laagris katsetasime päris palju ja meil oli väga palju keerulisi hetki seal. Vahepeal paat ei liikunud, siis liikus ja siis jälle ei liikunud. Oli keeruline, aga lõpuks kõik hakkas toimima," kirjeldas Kubja.

"Tegime järjepidevat tööd ja uskusime endasse. MM-il suutsime A-finaalis just lõpuspurdiga võita. See oli vägev ja üllatav," märkis Hansen.

Eesti võitis tasavägise finaali Suurbritannia ees, kolmandana lõpetas individuaalsete neutraalsete sportlaste paatkond. U-19 maailmameistrivõistluste rekordist jäi puudu vaid 0,41 sekundit. A-finaalis läbisid nad 2000 meetrit kuue minuti ja 18,60 sekundiga.

Ülikogenud treeneri Matti Killingu juhendamisel läbi löönud noori ootab nüüd septembris Poolas U-23 vanuseklassi EM. "Mulle meeldib näha arengut ja mulle meeldib ka teistele ära teha. See ongi see, mis mind edasi kütab," selgitas alaga tegelemise motivatsiooni põhjuseid Kubja, kes õpib Tartus Tamme gümnaasiumis ja loodab ka tulevikus suuremas paadis olla edukas.

"Eks näis, mis tulevik toob, et midagi ei saa välistada. Kahepaat ja neljapaat oleks ikkagi aga peamised, kus tahaks tulemust teha," ütles Hansen, kes õpib Pärnu Koidula gümnaasiumis.

U-19 vanuseklassi MM-il on Eesti sõudjad võitnud nüüd läbi aegade kümme medalit ja neist pooled on kuldsed. "Kõiki emotsioone ei oskagi kirjeldada. Olen täitsa sõnatu praegu, et raske on kirjeldada seda võrratut vastuvõttu," ütles lennujaamas kogetut melu kirjeldanud Kubja.

Sõudeliidu juhatuse liikmed Mihkel Mardna, Mihkel Klementsov ja Tanel Kliiman panid kuldmedalimeestele välja 5000-eurose preemia.

Toimetaja: Siim Boikov

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