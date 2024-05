16-aastane Ragnar Simuland saavutas ringrajadebüüdil esikoha

Varem kardispordiga tegelenud Simulandile (Toyota Yaris) oli laupäevane võistlus karjääri esimene ringrajal. "Tundsin, et on aeg liikuda kardispordist edasi autode ringrajasõitu. Varasemast kardikogemusest oli ringrajal palju kasu. Lisaks põhiteadmisetele andis see ka julguse ratas-rattas võidusõiduks konkurentidega," vahendab autosport.ee Simulandi sõnu.

Hoolimata sellest, et Yarisega oli Simuland võistluseelselt teinud vaid umbes tunnise testi, saavutas ta kvalifikatsioonis teise aja, jäädes mullusele meistrile, lätlasele Raivis Meilandsile (Ford Fiesta) alla vaid 0,02 sekundiga. Esimeses sõidus langes Simuland korra kolmandaks, kuid suutis siiski sõidu võita.

Finišis edestas Simuland teise koha saanud lätlast Viesturs Ozolsit (Toyota Yaris) 1,28 sekundiga. Teises sõidus võitles taas esikoha eest sama paar, kuid Ozolsi autot tabas tehniline rike. Simuland edestas teisena lõpetanud Meilandsit 11,8 sekundiga. Etapi kokkuvõttes oli esikolmik Simuland, Meilands ja Ozols.

Simo Lind (Honda Civic) saavutas esikoha samuti Eesti meistrivõistluste kavva kuuluvas klassis BTC2, võites mõlemad sõidud. Kokkuvõttes oli teine leedulane Agnius Narvutas (Honda S2000) ja kolmas Kairo Kallas (Honda Civic).

Ringrajasõidu Balti ja Eesti meistrivõistluste hooaeg jätkub 15. juunil Riias.

