Ragnar Simuland näitas Austrias tugevat tempot

Simuland jätkas hooaega Porsche Cayman GT4 Clubsportiga ning keskendus tulemuse kõrval eelkõige sõidukogemuse ning auto seadistamise arendamisele. Eestlase sõnul läks nädalavahetus igati korda, vahendab autosport.ee

"Kui eelmisel etapil Nürburgringil oli mul selles klassis ka rivaale, siis Austrias teised starti ei tulnud. Mul õnnestus oma programm siiski täita: esimese Euroopa hooaja eesmärk on tutvuda auto, inimeste, tingimuste ja radadega ning seda sain ma teha täismahus," sõnas ta.

Kui esimesel sõidul jäi Simulandi selja taha üks GT4 RS-iga sõitja, siis teises sõidus kaks sõitjat.

"Esimeses sõidus ei olnud seadistus kõige parem, teiseks stardiks muutsime seda agressiivsemaks ja sõita oli oluliselt parem. Tiimi tagasiside oli, et ega selle autoga neis konkreetsetes oludes kiiremini ei saagi," rääkis Simuland. "Minu jaoks olid väga tähtsad kogemused uuelt rajalt, samuti auto seadistamine."

Järgmisena võistleb Simuland augusti lõpus legendaarsel Spa-Francorchampsi ringrajal Belgias. Sellele eelneb osalemine Porsche Talent Pooli programmis Nürburgringil.