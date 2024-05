Verstappen ei andnud teistele võimalustki

Sprindisõiduks parima stardikoha hõivanud Verstappen pidi esimesel ringil tõrjuma Charles Leclerci (Ferrari) rünnakuid, kuid liidripositsiooni hollandlane siiski ei loovutanud. Sõidu edenedes keegi teine talle enam ohtlikuks ei saanud ja Verstappen ületas finišijoone 3,3-sekundilise eduga Leclerci ees.

Kolmandana lõpetas Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez (+5,095). Lisapunkte teenisid veel Daniel Ricciardo (RB; +14,971), Carlos Sainz (Ferrari; +15,222), Oscar Piastri (McLaren; +15,570), Nico Hülkenberg (Haas; +22,054) ja Yuki Tsunoda (RB; +29,816).

Esialgu saavutas kaheksanda koha Lewis Hamilton (Mercedes), kuid ajakaristus kukutas seitsmekordse maailmameistri 16. kohale.

Mõned tunnid hiljem peetud põhisõidu kvalifikatsioonis teenis parima stardikoha Verstappen, kes edestas Ferrari piloote Leclerci (+0,141) ja Sainzi (+0,214). Esikolmikule järgnes Perez (+0,219).

Miami GP põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 23.00.

Põhisõidu kvalifikatsiooni tulemused:

Max makes it 6⃣ poles in 2024!



And here's the full provisional qualifying result #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/O8aIHtTiK0