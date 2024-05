Verstappen hõivas sprindiks parima stardikoha

Perezi kõrval stardib teisest reast austraallane Daniel Ricciardo (RB; +0,403), kolmanda stardirea moodustavad Carlos Sainz (Ferrari; +0,462) ja veel üks austraallane Oscar Piastri (McLaren; +0,520).

Kahel esimesel kvalifikatsioonisessioonil parimat aega näidanud Lando Norris (McLaren) kolmandal sessioonil enam aega alla 1.28 sõita ei suutnud ja pidi leppima vaid üheksanda kohaga (+0,831).

Esimesel sessioonil kiiret ringi teinud Piastriga peaaegu kokku põrganud soomlane Valtteri Bottas (Kick Sauber) sai karistuseks kolme stardikoha loovutuse ehk peab minema rajale 18. koha asemel viimaselt positsioonilt.

