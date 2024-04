Mihkels debüteerib Girol lahtivedaja rollis, aga võib saada ka oma šansi

Mai lõpus 21-aastaseks saav Mihkels annab kolm nädalat kestvale 3200 kilomeetri pikkusele Giro d'Italiale viimast lihvi ratturite Mekas Costa Blancal Hispaanias.

Oma debüüdil on ta tiimi esisõitja Biniam Girmay lahtivedaja finišispurtides. Tiimi eesmärgiks on etapivõidud, ent üldkoha peale keegi ei sõida. "Biniam on meie sprindi liider, mina ja Adrien Petit siis lahtivedajad. Ülejäänud mehed, ma arvan, jooksikutegrupi püüdjad," selgitas Mihkels ERR-ile.

"Mõnes mõttes õnneks meil üldarvestuse venda ei ole. Ülejäänud sõitjate stressi see vähendab, ei pea muretsema kellegi pärast kogu aeg, et keegi aega ei kaotaks ja igatepidi aidata vaja. Seda õnneks tegema ei pea. Kui on sprindietapp, siis sellele täisfookus."

Kuigi Mihkelsil on tuuril selge roll abistada tiimi liidrit, võib ta mõnel päeval ka ise võimaluse saada. "Kui on sprindi lõpp, siis üldjuhul peaks see ikkagi Biniami jaoks olema," sõnas eestlane.

"Võib ikka juhtuda, et ta jääb karpi ja ei saa possale, siis tuleb ruttu ümber otsustada ja ise panna, aga pigem näen suuremat varianti selles, et sobiv etapp... tiimiga läbi räägitud, et olen jooksikute seas. Ise näen seda veidi rohkem."

Kuigi suurtuurid kipuvad ajas aina mägisemaks minema, siis tänavusel Girol on leitud hea tasakaal ronijate ja sprinterite jaoks. "Sel aastal meie jaoks hea tuur, aga tänu sellele on kohal ka väga palju tugevaid sprintereid kohal," lausus Mihkels. "Aga võrreldes mõne aastaga see tuur äkki nii raske ei ole."

Itaalia velotuur kestab 4.-26. maini.