Pärnu lükkas otsustava mänguga Keila auti, Rapla viigistas seeria

Pärnu haaras ohjad teisel veerandajal ja suurendas edu neljanda perioodi alguseks juba enam kui paarikümnele punktile. Lähemale kui 15 punkti Keila enam ei jõudnudki ja Pärnu tagas koha poolfinaalis Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.

Kui Pärnu tabas kaugviskeid 10/24, siis Keila vaid neli viset 23 üritusest. Ka jäi kodumeeskond selgelt peale lauavõitluses (41:26, sealjuures ründelaud 15:5).

Menno Dijkstra tõi võitjatele 20 punkti, Siim-Markus Post lisas 19 silma ja üheksa resultatiivset söötu. Brandon Alston ja Troy Barnies panustasid 15 punktiga, Barnies ka kümne lauapalliga.

Keila parim oli 17 punktiga Ihor Serhejev, Kristen Kasemets ja Karlis Zunda lisasid 13 silma. Kevin Johnson lisas tosinale punktile kaheksa resultatiivset söötu.

Päev varem oli Pärnu meeskond Keilas lisaajal alla jäänud. "See ikka sõi. See oli nii lähedal. Lõpus panid nad väga hulle asju kotti. See oli valus," tunnistas Post ERR-ile ja tänas 1300 pealtvaatajat.

"Täna oli küll raske valmistuda, aga teadsime, et kodupubliku ees on meil lisaenergia. Nende ees me ei taha kaotada, kodupublik andis väga palju jõudu juurde. Koduväljakueelis maksis, ma arvan."

Post usub, et teine poolaeg oli üks hooaja paremaid. "Terve seeria oli probleeme sisse viskamisega. Ei saanud kaugelt sisse. Aga täna saime kaane pealt ära, selle pealt hakkas mäng jooksma ja selle pealt on palju kergem korvpalli mängida."

Keila peatreener Peep Pahvi sõnul jäid hoolealused otsustavas kohtumises pehmeks. "Ma arvan, et me mentaalselt ei suutnud oma asju ära teha. See jäi natuke vaimujõu taha," sõnas ta.

"Ma ei usu, et füüsise taha jäi. Füüsis, tundus, oleks pidanud kestma. Pigem vähesed kogemused - ma arvan, et viiendat mängu polnud siit keegi enne mänginud. Selle taha see jäi."

Keila on nüüd mänginud kõrgemas seltskonnas kaks hooaega. "Kui play-off'i vaadata, siis loomulikult samm edasi. Põhiturniiril ei saa seda ütelda. Aga hooaja lõpus mängisime hästi," ütles Pahv. "Ühes teises intervjuus ütlesin ka, et hooaeg kokku on hindele "kolm". Nii ja naa. Aga lõpp oli okei tegelikult."

Rapla Avis Utilitas oli kodus parem TalTech/Optibetist 80:74 (18:18, 21:21, 18:15, 23:20) ja viigistas seeria kaks-kahele.

TalTech juhtis viimast korda viimase veerandaja alguses (59:57), aga siis tegi Rapla 8:0 spurdi ja külalised enam neid kätte ei saanudki.

Eric Hunter tõi Raplale koguni 26 punkti, Martin Paasoja lisas 16 silma, Malik Pope 15 punkti ja kümme lauapall. TalTechi mängijatest panustas Kasper Suurorg 21 ja Rasmus Andre 20 punktiga.

Seeria viies kohtumine toimub pühapäeval, 5. mail TalTechi spordihoones. Võitja läheb poolfinaalis kokku BC Kalev/Cramoga.