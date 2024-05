Red Bulli hinnatud peainsener lahkub tiimist

65-aastane Newey liitus Red Bulliga 2006. aastal ning tema disainitud vormelitega on Red Bull tänaseks võitnud kuus konstruktorite MM-tiitlit ja seitse sõitjate MM-tiitli.

"Peaaegu kahe aastakümne jooksul on mul olnud suur au mängida võtmerolli Red Bull arengus alustavast uustulnukast mitmekordsete tiitlivõitjate tiimini. Tunnen, et nüüd on õige aeg anda teatepulk teistele üle ja leida endale uus väljakutse," sõnas Newey Red Bulli pressiteate vahendusel.

BBC teatel on lahkumise tegelikuks põhjuseks hoopis Red Bulli tiimipealiku Christian Horneri ümber keerlev ahistamisskandaal. The Times kirjutas veebruaris, et üks naiskolleeg süüdistas Hornerit sobimatus käitumises. Horner ise on süüdistusi eitanud ja Red Bulli juhatus lükkas kaebuse pärast sisejuurdlust tagasi.

Gazzetta dello Sport väidab, et Neweyl pole uutest kosilastest puudust ning kõige aktiivsemalt jahib legendaarse inseneri allkirja Ferrari. Väidetavalt kohtus Newey sel nädalal Londonis Ferrari tiimipealiku Frederic Vasseuriga, et paika panna lepingu detailid.

