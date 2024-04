Treeneritööd nautiv Lepp: selle nimel tasub elada ja tööd teha

Käsipalli meistriliiga finaalseerias saab treeneripinkidel näha taaskord Kalmer Mustingi ja Jüri Lepa duelli, aga kui Musting ja Serviti on viimastel aastatel olnud Eestis kindel valitseja, siis mängija ja treenerina 20 korral Eesti meistriks tulnud Jüri Lepp mängis viimati peatreenerina finaali HC Tallinnaga viis ja eelviimast finaali Kehraga üheksa aastat tagasi.

Nüüd on ta Mistra treeneripingil ja tunneb end seal jätkuvalt väga hästi. "Kui sulle mingi asi nii meeldib ja see õhkkond, mis ka praegu siin saalis on - selle nimel tasub elada ja tööd teha," ütles Lepp ERR-ile. "Eks ma olen nii kaua siin pingil olnud, et väga üle ei kee. Kui kuskil keen, siis ikkagi kalkulaator koguaeg töötab."

Vastasseis Kalmer Mustingiga on alati märgiline, kuid Lepp sellest suurt asja ei teinud. "Eks me mõlemad tahame. Kui inimene midagi tahab, siis ta teeb seda. Ja me mõlemad oleme seda hingega teinud ja nüüd oleme vastamisi jälle," sõnas Mistra juhendaja.

Neljapäeval sai Mistra teises finaalmängus sel hooajal esmakordselt Servitist jagu. Finaalseeria on üks-üks viigis, aga igal juhul on Jüri Lepp Mistraga juba väikese jupi käsipalliajalugu kirjutanud.

"Meil oli plaan Põhja-Eestisse üks tugev võistkond Mistra baasil ja me oleme seda iga aasta natuke tugevamaks teinud, üles ehitanud. Ei ole väga forsseerinud, täna on ka duubel olemas. Kahe-kolme aasta pärast oleme väga kõvad juba," sõnas Lepp.