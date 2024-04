Hea arvutimänguoskus tõukas Romet Jürgensoni autoralli MM-sarja

Horvaatias sai Jürgenson 20 kiiruskatse peale üheksa võitu. Seejuures viimasel päeval sõitis eestlane meelega rahulikumalt, kuna suure üldedu tõttu ei olnud vajadust riskeerida. Jürgenson käis oma autorallisse ja Junior WRC sarja jõudmisest rääkimas ETV saates "Terevisioon".

Nädalavahetusel tõeline jõudemonstratsioon Horvaatia rallil. Võitsid Junior WRC klassis kindlalt. Olid nädalavahetusel konkurentsitult parim mees. Kui oluline see Horvaatia ralli võit sulle endale oli ja mida see sulle näitas?

Kindlasti väga oluline. Arvestades seda, kust olen tulnud ja kui kiiresti ma rallisporti olen sattunud. Midagi sellist enda esimesel Juniori aastal saavutada - pigem on see uhke, patsutasin isegi endale õlale.

See on nüüd väga lihtsustatud, aga mees, kes mängis videomängu... tuli hästi välja ja siis istus päris ralliautosse ja selgus, et oskab päriselt ka sõita. Kuidas see lugu tegelikult oli?

Tegelikult oli rallikirg juba varem. Alustasin rahvaspordist: rahvarallide ja rahvasprintidega. Aga siis tuli karm reaalsus ette. Oli selge, et minul seda võimalust - teha hüpe pärisrallisse - eelarve tõttu pole. Nagu väga paljudel teistel noortel. Siis oli paar aastat tühjust, ei tegelenud rallispordiga. Olin unistuse prügikasti visanud, läksin ülikooli ja kaitseväkke. Kaitseväes üks õhtu, lihtsalt telefonis skrollides, kui midagi enam teha polnud, sain sellise infokillu, et on loodud selline programm nagu FIA Rally Star. See programm andiski võimaluse rallisporti tulla. Kuidas sain valituks? Üle maailma korraldati arvutimänguvõistlusi. Kodus pidid oma arvuti taga kõige kiirema aja sõitma ja sealt omakorda valiti sind finaalidesse, kus toimusid juba päris võidusõidud krosskartidel.

Järelikult see simulaatorimaailm päriselust nii palju ei erine, et kui rallibossid teevad selle põhjal otsuseid. Järelikult annab simulaator mingi pildi ette.

Loomulikult. Ma ise enda puhul tunne, et ainult simulatsiooni pealt tulles olnuks väga keeruline. Just see kombinatsioon rahvaspordist ja tagumikutunnetusest, mis juba seal oli pluss motokrossi taust. Kõik need kolm asja kokku on andnud hea komplekti. Programmis oli veel see, et sõitjad pandi pärisautodega slaalomit sõitma. Eestis oli tol hetkel COVID, oli väga keeruline seda korraldada. See, kuidas mina sinna sain, oli ka ainuke võimalus - läbi arvutimängu.

Kauge minevik, rahvarallide juurde jõudmine... on inimesi, kelle pered on rallist läbi imbunud ja kes võib-olla kolmeaastaselt juba istuvad rooli. Milline on sinu taust? Kust tekkis esimene armastus?

Rallispordi juurde jõudsin üsna hilja. Võib-olla 2014, kui olin 14-aastane. Onu kutsus kohalikku rallit vaatama ja kui seda sõitu nägin, siis armusin sellesse suhteliselt kiiresti ära. See oli väga lahe kogemus. Adrenaliin, mis sa juba pealtvaatajana said, oli nii vinge, et tahtsin ise kindlasti selle kunagi ära proovida. Aga varem sõitsin koos isaga motokrossi. See sai läbi ja ralli juurde jõudsin läbi onu.

Mida rahvarallidel osalemine on andnud kaasa? Mida pead oma trumpideks ja kui palju trumpidest on kinni selles ajas?

See ladus väga hea baasi. Enesekindlus, mis stardis on... võistlus on ikkagi võistlus ja võistluspinge kogemine nii varases eas, ma usun, et andis väga hea baasi. Kui lähed WRC rallit sõitma, siis on seda olukorda kümneid kordi kogetud. Uuesti on seda juba oluliselt lihtsam teha.

Kas asfalt versus kruus - on sul selge eelistus? Kas eestlasele mitteomaselt tunned end mugavamalt hoopis asfaldil?

Ma olen seda varemgi öelnud, et see on eestlase puhul pigem ebaharilik. Aga väga palju rahvaspordivõistlusi toimus asfaldil. See on üks põhjus, miks end asfaldil väga mugavalt tunnen. Praegu ma ei ole suutnud otsustada, kumb mulle rohkem meeldib: asfalt või kruus.

Kas see, et oled Junior WRC hooajal nii hästi sõitnud ja olid Horvaatias ülivõimas - mida see näitab? Kas see näitab midagi sarja kohta või rohkem sinu kohta? Kui konkurentsitihe see JWRC sari on? Kuidas on nii, et tuled sina, kes hakkas suhteliselt hilja asjaga tegelema ja lööd platsi puhtaks?

Mulle meeldib olla realist. Ma näen, et Juniori sari võrreldes klass kangema ehk WRC2 sarjaga kindlasti konkurentsi mõttes nii kõva ei ole. Aga samas, kui vaadata, kui palju seal autosid igal etapil on... kõikide aastate kõige suurem konkurents, pea 20 autot igal etapil. See tekitab mingisuguse konkurentsi ja seal on väga kõvasid sõitjaid, selles kindlasti kahelda ei saa, aga WRC2 on see, kus hakkab päris professionaalne liiga pihta.

Millised eesmärgid on selleks hooajaks? Sa oled öelnud "stabiilsus", aga kui Horvaatia ralli võitsid, siis oled kuidagi muutnud ka?

Eesmärgi muutmine hakkas pihta juba Rootsi rallil. Seal sai selgeks, et mul on see kiirus olemas, millega top kolm konkurentsis võidelda. Alates Horvaatia rallist on mul selge eesmärk olla igal etapil top kolmes. Horvaatia rallil oligi võib-olla eesmärk kõrgem kui järgnevatel. Nüüd on tulemas väga keeruline ralli - Sardiinia -, kus ma pole osalenud. Horvaatias sõitsin ka eelmisel aastal. Kogemus annab rallimaailmas väga palju juurde, seda ei saa alahinnata.

Kui palju sind lahutab WRC2 sarjast? Millal tuleb rahasein ette ja kas sinusugusel mehel on võimalik WRC sarja saada või mitte? Sa võid olla ükskõik kui andekas, aga kui teatud summat pole lauale lüüa, siis - sellest on palju räägitud - ühel hetkel midagi teha ei ole.

Nii on. Selles suhtes on see programm väga hästi üles ehitatud. Tegelikult on meil ka järgmisel aastal võimalik osaleda Junior WRC programmis, täiesti tasuta. Rahvusvahelise autospordiliidu kulul. Juhul, kui saan neljast valitust kolme sekka, kes on aasta jooksul parimat arengut näidanud. Kui keegi meist suudab kahe aasta jooksul JWRC ära võita, siis ametlik auhind on neli rallit WRC2-s, aga FIA toel mõned rallid lisanduvad. See annaks hea baasi, mille peale oma asja laduda, aga nagu sa ütlesid, ega see minek edasi sõltub väga paljudest asjadest ja õnne on ka vaja. Häid inimesi, kes näevad mus potentsiaali.

Kui ühtlustatakse Rally2 ja WRC masinate taset, võib-olla see aitab, kui peaks ühel hetkel nii minema. Kui mures sa oled WRC sarja pärast, mõeldes sellele, mis seal tipus toimub. Kui vähe tiime, kui vähe sõitjaid? Kas muretsed, et kui sina ühel hetkel nii kaugele jõuad, siis pole sellest sarjast midagi alles?

Olukord on natuke keerulisem kui mõned aastad tagasi. Aga näen, kui palju on seda müra, siis tavaliselt, kui tekib müra, tekivad ka muutused. Kui mina peaks sinna lähedale jõudma, siis loodetavasti võiks olla olukord parem.

Praegu sead eesmärgi kõige kõrgemale? Kui praegu oled juba nii kaugele jõudnud, siis sa ei taha poolel teel seisma jääda.

Hetkel olen kogu energia suunanud sporditegemisse. Kui ma ei teeks seda asja sajaprotsendiliselt, siis ma ise oleks endas pettunud.

Kes on su suurim iidol kõigist neist ralliässadest, kes on kunagi nendel teedel kihutanud?

Mult küsiti sarnane küsimus, kui mind valiti Euroopa finaali võitjaks. Siis ma ütlesin, et minu ideaalne rallisõitja oleks segu Sebastien Ogier'st ja Ott Tänakust. Ogier' mentaalne tugevus ja enesekindlus, millega ta tiitliaastatel sõitis ja Oti puhas kiirus ja talent.

Kas su sõidustiil on pigem sarnane Tänakule?

Pigem vastupidi. Ma olen hästi sujuv sõitja. Mina näen, et ka Oti stiil on aastatega muutunud. Minu stiil on sujuv ja hästi kalkuleeriv.