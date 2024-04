Jurtšenko: meil on klubisid, kes pingutavad välismaalastega üle

Eesti klubikorvpalli lipulaev BC Kalev/Cramo võitis Eesti-Läti liiga põhiturniiri nii, et kaotas 30 mängust vaid ühe. Sama vastasega - Prometeiga - mindi vastamisi ka laupäevases finaalis ja siis tuli tunnistada tugeva Ukraina klubi 91:83 paremust.

"Liigahooaeg oli kindlasti õnnestumine. Olgem ausad, vastas oli võistkond, kelle eelarve on oluliselt suurem, kelle mängijad on tõenäoliselt natuke parema kvaliteediga ja pakkuda lahing: oli hea, võib-olla väga hea. Tuletame meelde, et Läti võistkonda finaalis ei olnud!" sõnas Jurtšenko pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios.

Prometei on sarjas ainsaks klubiks väljaspoolt Eestit ja Lätit. Kas liiga vajaks veel mõnda välismaist meeskonda juurde, näiteks Poolast või Soomest? "Ma arvan, et Eesti-Läti liiga võiks jääda nendesse raamidesse, mis praegu on. Lätlased, kellega saame klubitasandil mängida, on praegu väga heas seisus. Alati võib öelda, et Riia VEF ei löö ka praegu eurosarjades laineid, aga see lätlaste keskmine tase on ikkagi sedavõrd hea, et me areneme selles liigas klubide vaates," sõnas Jurtšenko.

Kalev/Cramo meelitas jaanuari alguses Unibet Arenale Prometeiga mängu vaatama Eesti-Läti liiga publikurekordit tähistavad 5900 inimest. Laupäevast finaali vaatas saalis 3800 silmapaari. Kas selline asi oleks mõeldav ka tihedamini kui kaks korda aastas?

"Alati saab asju paremaks teha, kui klubid elaks finantsiliselt paremini, oleks pikemat vaadet rohkem. Klubidel läheb ju samamoodi nagu riigil läheb: ei ole ju nii, et kui riigis tõmmatakse asju koomale ja on keerulised ajad, siis spordiklubid saavad öelda, et meil on kõik jube hästi. Loomulikult tahaks, et selliseid mänge oleks rohkem, aga reaalsus on, et neid pärleid ei tule liiga palju," tõdes Jurtšenko.

Kalev/Cramo on peatreener Heiko Rannula käe all panustanud ka kohalikele mängijatele, suures rollis on olnud nii Artur Konontšuk, Hugo Toom kui Kregor Hermet jt. "Viimsi projekt meeldis mulle sellel aastal väga, noored said tõestamisvõimaluse; TalTechil on Eesti sats. Kui me võrdleme selles plaanis ennast lätlastega, siis meil on ikkagi klubisid, kes pingutavad välismaalastega natuke üle. Võime öelda, et Kalev/Cramol peavad kindlasti tugevdused juures olema, sest nemad mängivad eurosarja, aga need, kes mängivad ainult Eesti-Läti liigat - lätlased mängivad reeglina lätlastega ja meie üritame pigem välismaalastega liialdada," arvas Jurtšenko.