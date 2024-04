Kregor Hermet teisest poolajast: jäime natukene pehmeks

"Sellised mängud käivadki üles-alla. Avapoolajal saime hästi minema. Kolmandal veerandil tulid vastased garderoobist hästi välja, aga meie jäime natukene pehmeks. Lasime nad mängu tagasi ja andsime initsiatiivi ära. Hakkasime neid taga ajama, ent olime siiski mängus," alustas Hermet.

Kalevlased finaali eel liigset pinget ei tundnud. "Ma arvan, et mingit sapsu ei olnud. Võrreldes eelmiste seeriatega olime üsna vabad. Enne mängu rõhutasime seda, et saame tulla nautima mängu, kus me pole favoriidid. See ei tähenda, et tulime ainult osa võtma, vaid ikkagi võitma, aga pinged olid rohkem vastaste õlgadel," märkis Hermet.

Kalevi rünnakut 27 punktiga tassinud Hermetile sekundeeris Mikk Jurkatamm. "Vastased ei olnud hirmsad. Meil oli vähem pinget peal kui neil. Peatreener [Heiko Rannula] ütles ka, et meil pole selles mängus mitte midagi kaotada. Tulime suure duhhiga peale, aga kahjuks teisel poolajal kadus ära."

"Lihtsalt see kolmanda veerandaja algus... Oli näha, et tulime pehmelt peale. Kahjuks jäi võit selle taha," lisas Jurkatamm.